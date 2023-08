Best 4K Smart TV: 4K स्क्रीन वाले किफायती स्मार्ट टीवी में हैं पावरफुल स्पीकर्स, देखें पूरी लिस्ट

Cheapest 4K Smart TV: हम आपको बता रहे हैं भारतीय मार्केट में उपलब्ध उन स्मार्टफोन के बारे में जो 43 इंच 4K स्क्रीन के साथ आते हैं।

Naina Gupta Edited by Naina Gupta Written by

जानें उन किफायती 4K स्मार्ट टीवी के बारे में जो 25K से कम में आते हैं।

Best 43 inch 4K Smart TV: अगर आप 43 इंच स्क्रीन के साथ नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो बाजार में कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। Kodak, Acer, Westinghouse, TCL जैसे ब्रैंड किफायती दाम में पावरफुल फीचर्स वाले नए Smart TV लगातार लॉन्च कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं 4K स्क्रीन के साथ आने वाले टॉप-4 स्मार्ट टीवी के बारे में जिन्हें आप 25000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं।ॉ आपको बता दें कि ऐमजॉन इंडिया से इन स्मार्ट टीवी को डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI पर लिया जा सकता है। इन स्मार्ट टीवी में बेहतरीन साउंड आउटपुट, बढ़िया स्क्रीन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला रिमोट मिलता है। 1- Westinghouse 43 inches 4K Ultra HD Certified Android LED TV: 20,499 रुपये Westinghouse WH43UD10 TV बेहतरीन साउंड टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। इस टीवी में 40W के पावरफुल स्पीकर्स दिए गए हैं। इस टीवी में 43 इंच LED डिस्प्ले है जो 4K रेजॉलूशन और वाइड व्यूइंग ऐंगल के लिए IPS टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। टीवी ऐंड्रॉयड 9.0 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इस टीवी में ब्लूटूथ और वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ शानदार स्मार्ट टीवी एक्सपीरियंस मिलता है। Also Read सावधान! Google ने प्ले स्टोर से हटाए 43 खतरनाक ऐप्स, अपने फोन से तुरंत करें डिलीट 2- Kodak 43 inches Bezel-Less Design Series 4K Ultra HD Smart Android LED TV:19,490 रुपये कोडक के 43 इंच 4K LED टीवी में बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। यह टीवी HDR 10 डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रेजॉलूशन (3840 x 2160 पिक्सल) है। इस टीवी में ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई ऐप्स और कॉन्टेन्ट का सपोर्ट मिलता है। Kodak के इस स्मार्ट टीवी में सराउंड साउंड स्पीकर सिस्टम के साथ 40W ऑडियो आउटपुट दिया गया है। इस स्मार्ट टीवी में बिल्ट-इन वाई-फाई और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी दी गई है। टीवी के साथ आने वाले रिमोट में Amazon Prime, Sony Liv और YouTube के लिए अलग से बटन दिए गए हैं। Also Read Threads: वेब वर्जन पर आ रहा Meta का थ्रेड्स, कब होगा लॉन्च? जानें सभी डिटेल 3- TCL 43 inches 4K Ultra HD Certified Android Smart LED TV: 21,990 रुपये TCL 43P615 एक 4K ऐंड्रॉयड टीवी है जिसमें 43 इंच LED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन (3840 x 2160 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। यह टीवी ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और इसमें Netflix, Zee5 और Prime Video जैसे ऐप्स का एक्सेस मिलता है। टीवी में Dolby Audio टेक्नोलॉजी के साथ सराउंड साउंड सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ आने वाले रिमोट में स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए अलग बटन दिए गए हैं। टीवी वाई-फाई कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। 4- Acer 43 inches Advanced I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV: 24,999 रुपये Acer AR43GR2851UDFL 43 इंच स्क्रीन के साथ आने वाला स्मार्ट टीवी है जो Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करता है। इस स्मार्ट टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले दी गई है। इस टीवी में डॉल्बी विज़न और एटमस टेक्नोलॉजी, 2GB रैम व 16GB इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस टीवी में पॉप्युलर ऐप्लिकेशन्स ऐसे Netflix और Prime Video सपोर्ट है। इस टीवी में 30W के स्पीकर्स दिए गए हैं।

Follow us on



instagram

telegram