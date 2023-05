Best Smartphones under 30000 Rupees: आजकल बाजार में 30,000 रुपये से कम वाली कैटिगिरी में कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं। बाजार में मिड-रेंज दाम में फ्लैगशिप जैसे फीचर्स वाले कई ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप भी इस दाम में नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और आपकी प्राथमिकता कैमरा है। तो आपको इस प्राइस कैटिगिरी में कई फोन मिल जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं OnePlus, Motorola, Redmi, Nothing, Google जैसे ब्रैंड के टॉप-5 कैमरा फोन के बारे में जिन्हें 30000 से कम में लिया जा सकता है।

OnePlus Nord 2T 5G

वनप्लस नॉर्ड 2टी 5G स्मार्टफोन में 6.43 इंच AMOLED स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है और इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। OnePlus Nord 2T स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। फोन में रियर पर 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल और 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर मिलते हैं। प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) सपोर्ट के साथ आता है। 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज मॉडल को 28,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Nothing Phone 1

नथिंग फोन 1 के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 28,999 रुपये है। इस फोन को फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। स्मार्टफोन में मिड-रेंज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778+ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में दो एडवांस्ड 50 मेगापिक्सल के सेंसर दिए गए हैं। प्राइमरी कैमरा फ्लैगशिप Sony IMX76 का है। फोन में Night Mode और Scene Detection जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Motorola Edge 40

मोटोरोला एज 40 स्मार्टफोन को 29,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8020 प्रोसेसर, 256 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। मोटोरोला के इस फोन में रियर पर ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दिया गया है। फोन में मैक्रो विज़न के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G

रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5जी में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है। इस स्मार्टफोन में 12 जीबी रैम और 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Redmi Note 12 Pro Plus 5G में 200 मेगापिक्सल सैमसंग HPX सेंसर दिया गया है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी फोन में मौजूद हैं। सेल्फी के लिए इस फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है।

Google Pixel 6a

गूगल पिक्सल 6ए स्मार्टफोन में 6.14 इंच फुलएचडी+ स्क्रीन दी गई है। हैंडसेट में Google Tensor चिपसेट मिलता है। गूगल के इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से 28,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन में 12 मेगापिक्सल प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलते हैं। पिक्सल 6ए स्मार्टफोन में Magic eraser फीचर भी दिया गया है जो फोटो से एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है।