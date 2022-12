Best Flagship Phones of 2022: 2022 को खत्म होने में बस कुछ हफ्ते बाकी बचे हैं और 2023 का आगाज होने वाला है। साल 2022 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई सारे नए इनोवेशन हुए हैं। टेक कंपनियों और स्मार्टफोन निर्माताओं ने कई ऐसे मोबाइल फोन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इस साल पेश किए। कुछ कंपनियां बाजार में मजबूत हुईं, वहीं कुछ कंपनियों की स्थिति कमजोर हुई। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे इस साल के टॉप- 5 बेस्ट स्मार्टफोन (Top-5 Best Smartphones) के बारे में।

5. OnePlus 10 Pro

वनप्लस 10 प्रो स्माार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट दिया गया है। वनप्लस के इस स्मार्टफोन में 1440 x 3216 पिक्सल रेजॉलूशन वाली LTPO2 एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस जबकि बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ जबकि स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90 प्रतिशत है। डिस्प्ले की पिक्सल डेनसिटी 525ppi है। वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है।

कैमरे की बात करें तो वनप्लस 10 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। फोन में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा और 8 मेगापिक्सल टेलिफोटो लेंस दिया गया है। वनप्लस 10 प्रो में HasselBlad का कलर कैलिब्रेशन मिलता है। फोन के कैमरे से 8K/24fps हाई क्वॉलिटी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। सेल्फी और वीडियो के लिए हंडसेट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

वनप्लस 10 प्रो इस साल लॉन्च होने वाले फ्लैगशिप फोन में सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। यह स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने 80W सुपर फास्ट चार्जर भी साथ दिया है जिससे यह फोन सिर्फ 32 मिनट में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है। इसके अलावा फोन में 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। OnePlus 10 Pro में 12 जीबी रैम दी गई है। बात करें सॉफ्टवेयर की तो डिवाइस में ऐंड्रॉयड 12 के साथ Oxygen OS 13 स्किन दी गई है। वनप्लस के इस फोन के साथ 3 साल तक सिस्टम अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट का वादा है।

4. Xiaomi 12S Ultra

शाओमी 12एस अल्ट्रा कई मायनों में सबसे बेस्ट फ्लैगशिप फोन है। शाओमी के इस फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस डिस्प्ले है और यह ईको लेदर बैक पैनल के साथ आता है। लेदर बैक पैनल के साथ फोन का लुक काफी क्लीन दिखता है और सर्कुलर डिजाइन वाले कैमरा मॉड्यूल के साथ यह स्पेशल लुक ऑफर करता है।

शाओमी 12एस अल्ट्रा में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में एक बड़ा 1-इंच 50.3 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। हैंडसेट में 48 मेगापिक्सल टेलिफोटो लेंस है जो 5x ऑप्टिकल ज़ूम ऑफर करता है। इसके अलावा हैंडसेट में 48 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस भी दिया गया है। डिवाइस से 8k/24fps वीडियो रिकॉर्ड संभव है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस हैंडसेट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Xiaomi 12s Ultra में 4800mAh की बैटरी दी गई है जो 67W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इस प्रीमियम फोन में 12 जीबी रैम व स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट दिया गया है। यह हैंडसेट ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है। लेकिन शाओमी ने फोन में कई सारे ऑप्टिमाइज़ेशन किए हैं। फोन में MIUI 13 दिया गया है।

3.Samsung Galaxy S22 Ultra

2022 में लॉन्च हुए सैमसंग का फ्लैगशिप फोन Samsung S22 Ultra सबसे यूनिक डिजाइन वाले स्मार्टफोन में से एक है। यह फोन कर्व्ड स्क्रीन और ग्लास बैक पैनल के साथ आता है। फोन में स्क्रीन और बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया है। सैमसंग के इस फोन में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी, 10 मेगापिक्सल के दो टेलिफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। कैमरे से 8K/24fps वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। हैंडसेट में दिया गया सेल्फी कैमरा 40 मेगापिक्सल का है जो 4K/60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।

गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर, 12 जीबी रैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह फोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड सैमसंग की One UI के साथ आता है। सैमसंग का कहना है कि फोन को 3 साल तक सिस्टम सॉफ्टवेयर और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

2.iPhone 14 Pro Max

ऐप्पल आईफोन हमेशा ही टॉप स्मार्टफोन की लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है। ऐप्पल की लेटेस्ट iPhone 14 Series में लसॉन्च हुए फोन अब तक के बेस्ट आईफोन हैं। ऐप्पल आईफोन 14 प्रो आइकॉनिक डिजाइन ऑफर करते हैं। इनमें फ्लैट एज और फ्लैट बैक डिजाइन दी गई है।

कैमरे की बात करें तो अधिकतर लोगों की चाहत सबसे बेहतर फोटोग्राफी के लिए iPhone खरीदने की रहती है। आईफोन 14 प्रो मैक्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12मेगापिक्सल टेलिफोटो और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। इससे 4K/60fps पर वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ऐप्पल के इस लेटेस्ट फोन में ए16 बायोनिक चिपसेट दिया गया है। 4323mAh की बैटरी के साथ फोन से बढ़िया बैटरी लाइफ मिलती है। हैंडसेट 25w चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन MagSaffe 15W वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है।

ऐप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स में ऐप्पल ए16 चिपसेट दिया गया है जो स्पीड में बाकी सबसे फास्ट है। ऐप्पल के इस फोन में कंपनी का iOS मिलता है जिसमें कंपनी ने हार्डवेयर के मुताबिक कई सारे कस्टमाइज़ेशन किए हैं। बात जब सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की हो तो ऐप्पल iOS और Bionic A16 चिपसेट के साथ आईफोन 14 प्रो मैक्स काफी बेहतर रहता है।

1.Google Pixel 7 Pro

गूगल पिक्सल 7 प्रो इस लिस्ट में शामिल सबसे लेटेस्ट फोन है। ऐसा लगता है कि गूगल ने इस फोन में पिछली सारी गलतियां सुधार ली हैं, जिसके चलते यह फोन बेस्ट फ्लैगशिप फोन की लिस्ट में शामिल है।

गूगल पिक्सल 7 प्रो स्मार्टफोन भी यूनिक डिजाइन ऑफर करता है और इसमें हॉरिज़ॉन्टल कैमरा बंपर मिलता है। हैंडसेट में थोड़ी सी कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। पिक्सल फोन अपनी बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के चलते हमेशा से दूसरे मोबाइल फोन के लिए कड़े प्रतिद्वन्दी रहे हैं। गूगल पिक्सल 7 प्रो में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 48 मेगापिक्सल टेलिफोटो और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरे मिलते हैं। इस फोन के फ्रंट और बैक पैनल से 60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

पिक्सल 7 प्रो को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन 23W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। iPhone 14 Pro Max 23W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। पिक्सल 7 प्रो में लेटेस्ट Tensor G2 चिपसेट दिया गया है। पिक्सल 7 प्रो में 12GB रैम दी गई है।