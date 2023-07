Bestselling Smartphones: ऐमजॉन पर सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-4 स्मार्टफोन, दाम कम और फीचर्स में दम

BestSelling Mid-Range Smartphones: Samsung, Realme, iQOO, OnePlus के टॉप मिड-रेंज स्मार्टफोन के बारे में जानें…

ऐमजॉन पर बिकने वाले टॉप मिड-रेंज स्मार्टफोन

Bestselling Mid-Range Phones: अगर आप मिड-रेंज में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन ब्रैंड और फीचर्स को लेकर असमंजस में हैं तो कोई बात नहीं। Amazon India पर Samsung, OnePlus, iQOO, Realme जैसे ब्रैंड के उन स्मार्टफोन की पूरी लिस्ट मौजूद है जो प्लेटफॉर्म पर बेस्ट सेलिंग हैं। इन स्मार्टफोन में यूजर्स को दमदार बैटरी के साथ पावरफुल फीचर्स मिलते हैं। जानिए ऐमजॉन पर उपलब्ध टॉप-4 स्मार्टफोन के बारे में जो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: 21,999 रुपये वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी स्मार्टफोन को 21,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। हैंडसेट पर नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर भी है। फोन को 2000 रुपये तक बैंक डिस्काउंट के साथ लिया जा सकता है। OnePlus Nord CE 3 Lite 5G स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दिया गया है। फोन में 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस भी हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 6.72 इंच की डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। फोन ऐंड्रॉयड 13.1 बेस्ड Oxygen OS के साथ आता है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट करती है। Also Read रिलायंस जियो का नया धमाका, मात्र 999 रुपये में लॉन्च किया 4G फोन, जानें डिटेल Samsung Galaxy M14 5G: 14,490 रुपये सैमसंग गैलेक्सी एम14 स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को ऐमजॉन पर 14,490 रुपये में लिस्ट किया गया है। इस हैंडसेट को नो-कॉस्ट EMI पर लिया जा सकता है। बैंक ऑफर के साथ फोन को 1750 रुपये तक छूट मिल जाएगी। Also Read 7000mAh की बैटरी के साथ भारत में लॉन्च हुआ itel P40+ स्मार्टफोन, itel A60s की भी एंट्री Samsung Galaxy M14 5G स्मार्टफोन में 6.6 इंच LCD फुलएचडी+ रेजॉलूशन वाली डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन की डेनसिटी 401 पीपीआई है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। हैंडसेट में एक्सीनॉस 1330 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI Core 5.0 के साथ आता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है। सैमसंग का कहना है कि फोन में 2 ऐंड्रॉयड अपडेट व 4 सिक्यॉरिटी अपडेट मिलेंगे। Realme Narzo N55: 10,999 रुपये रियलमी नार्ज़ो एन55 स्मार्टफोन को ऐमजॉन पर 10,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। यह कीमत 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज की है। फोन पर नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स भी हैं। नार्जो 55 स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में 33W SuperVOOC की चार्जिंग मिलती है। कंपनी का कहना है कि फोन सिर्फ 29 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज हो जाती है। रियलमी के इस फोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। हैंडसेट में 6.72 इंच फुलस्क्रीन डिस्प्ले मिलती है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। iQOO Z7s 5G: 19,999 रुपये आईक्यू ज़ेड7एस 5जी स्मार्टफोन को बैंक ऑफर व नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ लिया जा सकता है। हैंडसेट को ऐमजॉन इंडिया पर 19,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। iQOO Z7s 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G मोबाइल प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। हैंडसेट में 6.38 इंच फुलएचडी+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन की ब्राइटनेस 1300 निट्स है और इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल बोकेह सेंसर भी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी फोन में मिलता है। हैंडसेट में 44W FlashCharge सपोर्ट दिया गया है। जिसके जरिए बैटरी मात्र 23 मिनट 11 सेकंड में 50 फीसदी तक चार्ज हो जाएगी।

