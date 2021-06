Is there any 4G feature phone: भारतीय मोबाइल बाजार में ढेरों स्मार्टफोन मौजूद हैं, जिनकी अधिकतम कीमत 1 लाख रुपये से भी ज्यादा है। लेकिन ऐसे में फीचर फोन की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता है। इस बात की अहमियत शायद रिलायंस जियो ने समझी है, तभी उसका जियो फोन भारतीय बाजार में मौजूद है।

आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4जी फीचर फोन के बारे में। हालांकि इस सेगमेंट में रिलायंस जियो के दो और नोकिया के दो फोन मौजूद हैं। जियो के फोन में व्हाट्एप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि नोकिया के फोन में व्हाट्सएप चलाने की जानकारी नहीं मिली है।

JioPhone, price 1499

सबसे पहले बात करते हैं जियो फोन के बारे में, जो एक 4जी फीचर है और इसमें व्हाट्सएप भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फोन की कीमत 1499 रुपये है, जिसमें एक साल के लिए अनलिमिटेड कॉल, इंटरनेट डाटा और एसएमएस भी मिलते हैं। इसमें 2.4 इंच का क्यूवीजीए डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 128 जीबी का एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसमें बैक पैनल पर और फ्रंट पर पैनल पर 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है।

Nokia 215 4G DS 2020,

Nokia 215 एक 4जी फोन है। यह फोन फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इस फोन में 2.4 इंच का क्यूवीजीए डिस्प्ले दिया है। यह फोन 1,150 एमएएच की बैटरी के साथ आता है। इसमें बैक पैनल पर कैमरा नहीं है। हालांकि इसमें 64 एमबी रैम और 128 एमबी इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। साथ ही इसमें 32 जीबी का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप का विकल्प नहीं है लेकिन फेसबुक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कीमत नोकिया की ऑफिशियल साइट पर 2,949 रुपये है।

jio phone 2

जियो फोन-2 में 2.4 इंच का क्यूवीजीए डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 320×240 पिक्सल है। इसकी कीमत 2999 रुपये है। इसमें क्वार्टी पैड है, जो टाइपिंग को आसान बनाता है। यह फोन 512 एमबी रैम और 4जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। साथ ही इसमें माइक्रोएसडी कार्ड लगाया जा सकता है। यह डुअल सिम फोन है और ये काई ओएस पर काम करता है। इसमें 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यह फोन 4जी वोएलटीई फोन है। इसमें 2000 एमएएच की बैटरी दी गई है। ये सभी कीमतें ऑनलाइन ली गई हैं।