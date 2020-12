Tips and Tricks: Gmail यूजर के काम की टिप्स एंड ट्रिक्स

Gmail Tips and tricks: दुनियाभर में सबसे लोकप्रिय ई-मेल प्लेटफॉर्म में से एक है जीमेल। ज्यादातर लोग हर दिन ईमेल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, आप भी अगर Gmail यूजर हैं तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है। हम आपको कुछ ऐसी काम की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानकारी देंगे जो नए और मौजूदा दोनों ही यूजर के बेहद काम आएंगी तो आइए जानते हैं इनके बारे में

How to Schedule Email in Gmail: अगर आप किसी व्यक्ति को ईमेल करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं बाद में और चाहते हैं कि आपका ईमेल जो है शेड्यूल हो जाए तो हम आज आपको इस बात की जानकारी देंगे कि कैसे आप जीमेल पर ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं। यूजर्स को जीमेल ईमेल शेड्यूल करने की सुविधा प्रदान करता है ताकि बिना किसी परेशानी के यूजर अगर बाद में भी ईमेल भेजना चाहें तो भेज सकें।

Email Schedule in Gmail: ऐसे करें शेड्यूल

ईमेल शेड्यूल करने के लिए आपको सबसे पहले तो नया मेल क्रिएट करना होगा और इसके लिए compose ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ईमेल में जो भी भेजना है वह लिखें या फिर अटैच करें यानी सभी जरूरी डिटेल्स को भर लें।

इसके बाद नीचे दिखाई दे रहे सेंड बटन के साथ में आपको ड्रॉप डाउन का बटन मिलेगा, इसपर टैप करें। इस ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको शेड्यूल सेंड ऑप्शन मिलेगा। जिस भी समय मेल सेंड करना चाहते हैं तारीख और समय को अपनी सुविधा अनुसार चुने।

How to enable Gmail dark mode

अब ज्यादातर Apps में यूजर्स की सहूलियत के लिए डार्क मोड फीचर मिलने लगा है। इस फीचर की मदद से आंखों पर दबाव कम पड़ता है, इसके अलावा जो भी स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप एमोलेड डिस्प्ले से लैस हैं उन डिवाइस की बैटरी बचाने में भी ये फीचर मदद करता है।

डेस्कटॉप पर अगर जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो डार्क मोड एक्टिवेट कैसे करें आइए आपको इस बात की जानकारी देते हैं। जीमेल साइन-इन करने के बाद सेटिंग्स ऑप्शन में जाएं और फिर आपको थीम्स के पास View All पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सभी थीम्स दिखाई देंगी, डिफॉल्ट थीम के दाहिनी तरफ आपको डार्क थीम मिलेगी, इसपर टैप करें और नीचे दिख रहे सेव बटन पर क्लिक करें।

How to create new Gmail account

यदि आप अपना नया Gmail account बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल नहीं बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

Gmail Create New Account: ऐसे करें क्रिएट

1) सबसे पहले अपने Smartphone या फिर डेस्कटॉप/लैपटॉप पर जीमेल डॉट कॉम पर जाएं।

2) अगर आप खुद के लिए जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको Create an Account अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर बिजनेस के लिए अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपको साइन-इन के बायीं तरफ दिखाई दे रहे वर्क ऑप्शन (For Work) ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

यदि अकाउंट खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो आपको नाम, desired ईमेल एड्रैस और पासवर्ड डालने को कहा जाएगा तो वहीं फॉर वर्क अकाउंट पर यदि आपने टैप किया है तो आपको सबसे पहले बिजनेस का नाम, कर्मचारियों की संख्या (आपको मिलाकर) आदि डिटेल्स मांगी जाएंगी।

