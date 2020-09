How To Boost Smartphone Speed: ऐसे बढ़ांए फोन की स्पीड

How To Boost Smartphone Speed: स्मार्टफोन का इस्तेमाल अब केवल मैसेज और कॉल करने तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि कई जरूरी काम अब Mobile के जरिए चुटकियों में आसानी से हो जाते हैं। ऐसे में यदि आप भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं की How to boost smartphone तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है।

स्लो या कह लीजिए की स्मार्टफोन धीमा हो गया है और इस वज़ह से परेशान रहते हैं तो आज हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो आपके काम आएगी। हम लोगों की गलतियों के वजह से कई बार फोन की स्पीड धीमी हो जाती है। स्पीड स्लो होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से स्लो हुए स्मार्टफोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं।

Uninstall unnecessary apps

कोई भी ऐप को अगर डाउनलोड करने जा रहे हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की फोन की स्टोरेज को देखते हुए ऐप्स को फोन में इंस्टॉल करें। यदि फोन में अधिक संख्या में Apps मौजूद हैं तो भी फोन धीमा हो जाता है।

अगर मोबाइल फोन धीमा हो जाए तो फिर इस बात को नोट करें की ऐसे कौन-कौन से ऐप्स हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं। तुरंत ही ऐसे ऐप्स को फोन से अनइंस्टॉल कर दें, ऐसा करने से फोन में स्टोरेज या फिर स्पेस बढ़ेगी। गौर करने वाली बात यह है की कुछ ऐसे प्री-लोड ऐप्स भी आपको मिलेंगे जिन्हें चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। अनइंस्टॉल तो नहीं लेकिन ऐसे ऐप्स को डिसेबल किया जा सकता है।

How To Improve Smartphone Speed: क्लियर cached डेटा

क्या आप जानते हैं की जो Mobile Apps बार-बार इस्तेमाल होते हैं उनके cache एकत्रित होने लगते हैं। मोबाइल के स्लो होने का एक कारण यह भी हो सकता है।

इसली सलाह दी जाती है की नियमित रूप से जिस भी ऐप को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके cache को क्लियर करते रहें।

ऐसे क्लियर करें cache

1) सबसे पहले फोन के सेटिंग्स में जाएं।

2) फिर ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

3) यहां आपको सभी ऐप्स की लिस्ट मिलेगी जो आपके फोन में हैं, उस ऐप पर टैप करें जिसके cache को क्लियर करना चाहते हैं।

Poco X3 vs Realme 7 Pro: 64MP कैमरे वाला कौन सा मिड-रेंज़ फोन है ज्यादा दमदार, जानें

How To Increase Smartphone Speed: बंद करें बैकग्राउंड ऐप्स

मल्टीटास्किंग के लिए बैकग्राउंड में एक-साथ कई Mobile Apps चल रहे होते हैं। लेकिन इनमें से कई ऐप्स ऐसे भी होते हैं जो फोन की परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं जिस वज़ह से फोन धीमा या कह लीजिए स्लो हो जाता है।

Tips & Tricks: WhatsApp इस्तेमाल करते हुए ऐसे बचाएं अपना डेटा, आजमाइए ये ट‍िप्‍स

ऐसे में बैटरी की खपत भी तेजी से होती है। कहा जाता है कि समय-समय पर फोन में चल रहे उन मोबाइल ऐप्स को बंद कर देना चाहिए जिन्हें इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो