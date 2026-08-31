TIME100 AI 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सालाना लिस्ट जारी की गई है। यह लिस्ट TIME मैगजीन ने जारी की है। इस प्रतिष्ठित लिस्ट में उन लोगों को जगह मिली है जिन्होंने अपने काम, रिसर्च और नेतृत्व से AI के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है।

TIME100 AI की शुरुआत तीन साल पहले की गई थी। इसका उद्देश्य उन वैज्ञानिकों, टेक लीडर्स, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को पहचान देना है जो AI के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं।

TIME100 AI 2026 लिस्ट में शामिल उन भारतीय दिग्गजों की भी काफी चर्चा हो रही है जो टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार देने के लिए नए रास्ते बना रहे हैं।

IBM के अरविंद कृष्णा, माइक्रोन के संजय मेहरोत्रा ​​और कॉग्निजेंट के रवि कुमार एस जैसे टेक लीडर्स ग्लोबल स्तर पर AI को अपनाने के साथ-साथ हार्डवेयर और बिजनेस सिस्टम के लिए भी रास्ता तैयार कर रहे हैं।

वहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी (NIST) के अरविंद रमन जैसे सरकारी अधिकारी AI से जुड़े जरूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स (सुरक्षा मानक) तय करने पर ध्यान दे रहे हैं।

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सर्वम AI के विवेक राघवन और अदालत AI के उत्कर्ष सक्सेना जैसे फाउंडर्स खास तौर पर भारतीय भाषाओं और स्थानीय कानूनी सिस्टम के लिए टूल्स बना रहे हैं। एकेडमिक रिसर्चर अनिमा आनंदकुमार और सुची सरिया AI के इस्तेमाल से साइंटिफिक मॉडलिंग और बीमारियों का जल्द पता लगाने के लिए नए-नए तरीके ईजाद कर रही हैं।

इसके अलावा, एडवोकेट सनी गांधी और मिताली जैन इस सेक्टर में जिम्मेदार AI गवर्नेंस, युवाओं की सक्रिय भागीदारी और कानूनी जवाबदेही को बढ़ावा दे रहे हैं। इस साल की लिस्ट TIME के ​​पत्रकारों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मिली-जुली कोशिशों से तैयार की गई है।

मैगजीन ने OpenAI की अहम भूमिका को भी माना है, जिसके 2022 में ChatGPT लॉन्च करने के बाद दुनिया भर में इस बात को लेकर उत्सुकता जगी कि AI टेक्नोलॉजी असल में क्या-क्या कर सकती है…

Time100 AI 2026 में शामिल 10 सबसे प्रभावशाली भारतीय

नाम संगठन पद अरविंद कृष्णा आईबीएम सीईओ और अध्यक्ष अरविंद रमन एनआईएसटी यूएस सीएएसआई के कार्यवाहक प्रमुख और निदेशक अनिमा आनंदकुमार कैलटेक ब्रैन प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिकल साइंसेज उत्कर्ष सक्सेना अदालत एआई सह-संस्थापक और सीईओ सुची सारिया बेयसियन हेल्थ; जॉन हॉपकिंस संस्थापक एवं सीईओ; प्रोफेसर संजय मेहरोत्रा माइक्रोन प्रौद्योगिकी अध्यक्ष, राष्ट्रपति और सीईओ विवेक राघवन सर्वम एआई सह संस्थापक रवि कुमार एस. जानकार सीईओ सनी गांधी एन्कोड सह-कार्यकारी निदेशक मीताली जैन तकनीकी न्याय कानून परियोजना कार्यकारी निदेशक

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बीजिंग में आयोजित ‘वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स’ के दूसरे संस्करण में एक ऐसा तकनीकी चमत्कार देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन के एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट के 100 मीटर रेस के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…