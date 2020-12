most downloaded app of 2020: TikTok और Facebook में कौन बना नंबर वन, जानें

भले ही भारत में शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप TikTok बैन हो गया लेकिन इस Mobile App का दुनियाभर में जलवा देखने को मिल रहा है। जी हां, Tiktok App 2020 में दुनियाभर में सबसे ज्यादा

डाउनलोड होने वाला App बन गया है। इस बात की जानकारी मोबाइल ऐप एनालिटिक्स फर्म App Annie ने अपनी रिपोर्ट में दी है। App Annie की रिपोर्ट में बताया गया है कि टिकटॉक ने

Facebook को पछाड़कर पीछे छोड़ दिया है।

आइए आपको इस बात की जानकारी देते हैं कि टॉप 10 में कौन-कौन से ऐप्स ने बनाई जगह। इसके अलावा कौन से ऐप्स पर सबसे ज्यादा रहा स्पेंट औक कौन-कौन से मोबाइल गेम्स को दुनिया कर

रही हैं पसंद।

टॉप 10 में ये Apps हैं शामिल

App Annie की सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप्स की लिस्ट में टॉप 10 में जिन Mobile Apps ने अपनी जगह बनाई है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, पहले पायदान पर Tiktok, दूसरे नंबर पर

Facebook, तीसरे नंबर पर WhatsApp, चौथे नंबर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप Zoom Cloud meetings बना ली है।

पांचवे नंबर पर फोटो-वीडियो शेयरिंग एप Instagram ने अपनी जगह बनाई है। छठे नंबर पर Facebook Messenger, सांतवे पायदान पर Google Meet, आंठवे नंबर पर Snapchat, नौंवे नंबर

पर Telegram और दसवें पायदान पर Likee जैसे Mobile Apps ने अपनी जगह बनाई है।

एक बात जो गौर करने वाली है वह यह है कि ये आंकड़े जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक के हैं। डेटा का जो आंकड़ा है वह Google Play Store और iOS में Apple App Store को मिलाकर

निकाला गया है।

किन ऐप्स पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंट करते हैं लोग?

समय बिताने की बात करें तो सबसे ज्यादा लोगों ने टाइम Tinder जैसे ऐप्स पर बिताया है और यह टाइम स्पेंट के मामले में टॉप पर है। इसके बाद टिकटॉक, Youtube, Disney Plus, टेंसेंट

वीडियो, Netflix समेत अन्य ऐप्स शामिल हैं।

इन Mobile Games को पसंद कर रहे लोग

गेम्स के बारे में बात की जाए तो Free Fire वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली गेम बन गई है। इस लिस्ट में फ्री फायर के बाद लिस्ट में Subway Surfers के अलावा Among Us,

PUBG Mobile और Gardenscapes: New Acres जैसे गेम्स के नाम शामिल हैं।



मंथली एक्टिव यूजर के मामले में कौन आगे?

Facebook के स्वामित्व वाली Apps ने एक्टिव यूज़र्स की लिस्ट में अपनी मजबूत जगह बनाई है। इस लिस्ट में टॉप 4 ऐप्स फेसबुक के हैं और इनमें पहले पायदान पर फेसबुक, दूसरे नंबर पर

WhatsApp, तीसरे नंबर पर Facebook Messenger और चौथे नंबर पर Instagram शामिल है।

