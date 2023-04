65 इंच बड़ी स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ कम दाम वाला Thomson Google TV, घर में थिएटर का मजा

Thomson 65-inch Google TV Launched: थॉमसन के 65 इंच स्मार्ट टीवी को फ्रेमलेस डिजाइन, 16 जीबी स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है।

थॉमसन 65 इंच गूगल टीवी भारत में लॉन्च

Thomson 65-inch Google TV Launched in India: फ्रांस के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रैंड थॉमसन (Thomson) ने भारत में अपने नए स्मार्ट टीवी से पर्दा उठा दिया है। नए थॉमसन 65 इंच गूगल टीवी को भारत में कंपनी ने OATH PRO MAX सीरीज के तहत लॉन्च किया है। नया Thomson 65-inch Google TV डॉल्बी एटमस, HDR10+, 16GB इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स के साथ आता है। जानें थॉमसन के नए स्मार्ट टीवी की कीमत, फीचर्स के बारे में सबकुछ… Thomson 65-inch Google TV Price in India नए थॉमसन स्मार्ट टीवी को फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। टीवी की बिक्री 13 अप्रैल 2023 से Summer Saving Days सेल में शुरू होगी। इस टीवी का दाम 43,999 रुपये है। Thomson 65-inch Google TV Specifications नए 65 इंच स्मार्ट टीवी में Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। यह टीवी Dolby Digital और Dolby Atmos जैसे फीचर्स के साथ आता है। इस टीवी में 2 जीबी रैम व 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। नए 65 इंच OATH PRO Max टीवी को फ्रेमलेस डिजाइन के साथ पेश किया गया है और यह डॉल्बी विज़न के अलावा HDR10+, DTS TrueSurround और 40W डॉल्बी ऑडियो स्टीरियो बॉक्स स्पीकर्स के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्ट टीवी में ड्यूल बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। थॉमसन के मालिकाना हक वाली SPPL के Make in India अभियान के तहत इस टीवी को देश में लॉन्च किया गया है। THOMSON OATH PRO MAX 65 इंच स्मार्ट TV रोज़ गोल्ड कलर में मिलता है। टीवी में IPS पैनल है जो 4K रेजॉलूशन सपोर्ट करता है और यह 500 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट, CEC सपोर्ट, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट और दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। हैंडसेट में मीडियाटेक MT9062 प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए माली-G52 GPU जैसे फीचर्स मिलते हैं। टीवी के साथ आने वाले रिमोट में Netflix, Prime, YouTube और एक कस्टमाइज होने वाली शॉर्टकट बटन मौजूद हैं।

