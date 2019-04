Whatsapp का इस्तेमाल कहीं मोबाइल मेमोरी पर तो नहीं पड़ रही भारी? ऐसे क्लियर करें स्पेस

इसमें कोई शक नहीं कि व्हाट्सएप स्मार्टफोन यूजर्स के बीच सबसे पॉपुलर मोबाइल मेसेजिंग एप है। इस एप में बीते कई सालों में कई बदलाव किए गए हैं। अब इसे मेसेजिंग एप कहना भर सही नहीं होगा क्योंकि अब इसके जरिए यूजर्स कॉनटेक्ट, लोकेशन, डॉक्यूमेंट्स, फोटो और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं।

अगर यूं कहे कि व्हाट्सएप ने अपना दायरा काफी बढ़ा लिया है तो यह कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे-जैसे व्हाट्सएप ने खुद को वक्त की जरुरतों के हिसाब बदला है वैस-वैसे इसके जरिए फोन की मेमोरी के जल्दी भर जाने से भी यूजर्स परेशान होते हैं। हमारे जानने वाले हमें व्हाट्सएप पर कई तरह के फोटो और वीडियो भेजते रहते हैं जिससे स्मार्टफोन की मेमोरी फुल हो जाती है।

वहीं व्हाट्सएप में जैसे-जैसे डेटा बढ़ता है इसके साथ-साथ एप का मेमोरी यूज बढ़ता चला जाता है। इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है खासकर तब जब मोबाइल यूजर्स को अपनी मीडिया लाइब्रेरी से जंक क्लीयर करने की आदत न हो। गौरतलब है कि व्हाट्सएप में बाई डिफॉल्ट कई फोटो, वीडियो और ऑडियो अपने आप हमारे फोन की मेमोरी में सेव हो जाता है। हालांकि हम बाई डिफॉल्ट फीचर को ऑफ कर देते तो रिसीव होने वाली मीडिया फाइल पर हम अपना नियंत्रण रख सकते हैं। हम चाहे तो वाई-फाई और अपने मोबाइल इंटरनेट डाटा से कब फाइलों को डाउनलोड करना है और कब नहीं इसपर नियंत्रण रख सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी सेटिंग्स के बारे में:-

ऐंड्रॉयड यूजर्स के लिए-

– वॉट्सएप को ओपन करें।

– कॉर्नर पर बने 3 डॉट्स पर क्लिक करें।

– सेटिंग्स में जाएं।

-चैट पर टैप करें।

– यहां मीडिया विजिबिलिटी (Media Visibility) पर जाएं।

– टॉगल को ऑफ कर दें।

अब ये सेटिंग तो सभी चैट के लिए हुए लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ सेलेक्टिव कॉनटेक्ट्स पर ही ये सेटिंग लागू हो तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है:-

– चैट ओपन करें

-टॉप कॉर्नर में बने 3 डॉट्स पर क्लिक करें।

– यहां व्यू कॉनटेक्ट (View Contact) पर टैप करें

– मीडिया विजिबिलिटी (Media visibility) पर क्लिक करें।

– ‘Show newly downloaded media from this chat in your phone’s gallery?’ का प्रॉम्प्ट नजर आएगा।

– यहां No चुनें।

आईफोन पर यूजर्स भी इन आसान टिप्स को फॉलो कर अपने फोन की मेमोरी को जल्दी फुल होने से रोक सकते हैं:-

– Whatsapp ओपन करें।

– कॉर्नर से सेटिंग्स में जाएं।

– यहां चैट्स में जाएं।

– Save to camera roll पर जाकर टॉगल Off कर दें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App