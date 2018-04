इन स्मार्टफोन्स को मिल रहा एंड्रॉएड का सबसे बड़ा अपडेट, देखें आपका फोन है कि नहीं

स्मार्टफोन्स लगातार स्मार्ट होते जा रहे हैं। इन्हें स्मार्ट बनाने में सबसे बड़ा हाथ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार बदल रहा है। वह अपडेट हो रहा है। उसमें बदलाव के साथ ही फोन में भी बदलाव हो रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको एंड्रॉयड का सबसे बड़ा अपडेट ऑरियो मिल रहा है। ओरियो गूगल के एंड्रॉयड का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। चलिए हम आपको उन फोन्स के बारे में बताते हैं जिनको एंड्रॉयड का यह अपडेट मिल रहा है।

इन स्मार्टफोन्स को मिल रहा है अपडेट: LG V30+, Honor 7X, Sony XA1 Plus, Asus Zenfone 4, Honor 9, Asus Zenfone 4 Pro, Honor 8 Lite, LG V30, Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Xiaomi Redmi Note 5, Vivo X9s, Vivo-X20 Plus, Vivo X20, Vivo Xplay6, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy A5 (2017), Sony Xperia X, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XZ, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XZs, HTC U11, HTC U Ultra, LG G6, LG V20, OnePlus 5T, OnePlus 5, OnePlus 3, OnePlus 3T, Moto Z, Moto Z Play,Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S, Moto G5S Plus, Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi A1, Mi Max 2, Asus ZenFone 4 Selfie, Asus ZenFone 4 Selfie Pro, Asus Zenfone 3 Ultra, Asus Zenfone AR, Asus ZenFone 3 Max, Asus ZenFone 3s Max, Asus Zenfone 3,Asus Zenfone 3 Deluxe, Asus Zenfone 3 Laser, Asus Zenfone 3 Zoom, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 8, Nokia 2, Lenovo K8 Note, Lenovo K8,Lenovo K8 Plus, Huawei Honor 8 Pro, Huawei Honor 8, Blackberry KeyONE, Micromax Canvas Infinity फोन शामिल हैं।

ओरियो 8 में यूजर एप्लीकेशन आइकन का आकार बदल सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन भी स्मार्ट हो गए हैं। नोटिफिकेशन को कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसमें अलार्म की तरह नोटिफिकेशन भी टाले जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक वाई फाई का फीचर भी दिया गया है। इसमें आपसे जुड़ीं जानकारियां फोन अपने आप भर देगा। फोन के बूटलूप में चले जाने या अटक जाने की स्थिति में यह रेस्क्यू टीम स्वत: ही आपके फोन को ठीक करने की कोशिश में जुट जाएगी। यूजर इंटरफेस में अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं। स्वाइप करते हुए वीडियो मोड चालू करने के झंझट से मुक्ति देते हुए ओरियो ने वीडियो मोड के लिए अलग बटन दे दिया है।

