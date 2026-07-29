रूस ने बुधवार, 29 जुलाई को टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव पर “आतंकवाद में मदद करने” का आरोप लगाया और मैसेजिंग ऐप के हेड को इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाल दिया है।

एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की मुख्य घरेलू सिक्योरिटी एजेंसी, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (FSS) ने आरोप लगाया कि टेलीग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन ने “कई चैनल, चैट और बॉट्स” को नहीं हटाया है, जिनका इस्तेमाल “यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसियां, आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन रूस में तोड़फोड़, आतंकवाद और साइबरफ्रॉड की घटनाओं की तैयारी और तालमेल के लिए सक्रिय रूप से करते हैं”

डुरोव, जो 2021 में फ्रांस के नागरिक बने थे, दुबई में रहते हैं। डुरोव के खिलाफ यह कदम तब उठाया गया है जब रूस ने देश के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप में से एक टेलीग्राम पर रोक लगा दी है।

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