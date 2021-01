Telegram allows import your WhatsApp chat history on android and IOS : व्हाट्सएप (WhatsApp) छोड़कर जिन लोगों ने टेलीग्राम पर जाने की योजना बना ली है लेकिन अपनी जरूरी चैट के कारण वह परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों के लिए टेलीग्राम ने नया फीचर्स जारी किया है, जिसकी मदद से व्हाट्सएप यूजर्स अपनी महत्वपूर्ण चैट का बैकअप टेलीग्राम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। टेलीग्राम का यह फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी हो चुका है।

टेलीग्राम के इस फीचर्स की मदद से वाट्सएप की चैट का सिर्फ टेक्स्ट ही ट्रांसफर नहीं होगा बल्कि इसमें मीडिया फाइल्स भी ट्रांसफर हो जाएंगी। चैट एक्सपोर्ट (chat export) का फीचर्स एंड्रॉयड के साथ आईओएस (IOS) के लिए भी आ चुका है।

टेलीग्राम पर व्हाट्सएप चैट को कैसे करें एक्सपोर्ट

– एंड्रयड यूजर्स WhatsApp खोलें। इसके बाद जिस यूजर्स की चैट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी चैट में जाएं।

– इसके बाद टॉप राइट साइड में दिए गए तीन डॉट पर क्लिक कर दें।

– इसके बाद चैट एक्सपोर्ट का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने के बाद, नीचे दिए गए टेलीग्राम के आइकन का चुनाव करें। अगर यह आइकन नहीं दिखता है तो अपने दोनों एप टेलीग्रम और व्हाट्सएप को अपडेट कर लें।

इस बात का रखें ध्यान

आपको हर एक चैट को एक-एक करके एक्सपोर्ट करना होगा और यह फीचर्स ग्रुप चैट पर भी काम करेगा। लेकिन यह सभी मैसेज टेलीग्राम पर आज की तारीख में दिखाई देंगे। व्हाट्सएप चैट में जैसे मैसेज टाइम लाइन में दिखते हैं यह उस तरह से नहीं दिखाई देंगे।

व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद छोड़ रहे ऐप

व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद कई व्हाट्सएप यूजर्स उसे छोड़कर दूसरे ऐप पर जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को हुआ है।

