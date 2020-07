Tecno Spark Power 2 Next Sale, best phones under 10000: आपको अगर इस प्राइस सेगमेंट में एक नया budget smartphone चाहिए तो आज ग्राहकों के पास 6000 mAh दमदार बैटरी वाले टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन को खरीदने का मौका है।

जी हां, इस Tecno Mobile फोन की Flipkart Sale दोपहर 12 बजे शुरू होगी। सेल शुरू होने से पहले आइए आपको फोन के साथ मिलने वाले ऑफर्स, फोन के बेस्ट फीचर्स और फोन की कीमत के बारे में जानकारी देते हैं।

Tecno Spark Power 2 Price in India Flipkart

टेक्नो स्पार्क पावर 2 की भारत में कीमत 9999 रुपये है। भारत में इस हैंडसेट की बिक्री Flipkart पर होगी। ग्राहकों के लिए फोन के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, Ice Jadeite और मिस्टी ग्रे।

Tecno Spark Power 2 Specification

डिस्प्ले: टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन में 7 इंच एचडी+ आईपीएस एलसीडी वाटरड्रॉप डिस्प्ले नॉच (720×1640 पिक्सल) है।

Tecno Spark Power 2 processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो पी22 12एनएम प्रोसेसर (MT6762) के साथ ग्राफिक्स के लिए 650MHz IMG PowerVR GE8320 जीपीयू का इस्तेमाल हुआ है। फोन में 4 जीबी तक रैम और 64 जीबी स्टोरज है, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

सॉफ्टवेयर: स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 (Android 10 Smartphones) पर आधारित कस्टम यूआई HiOS पर काम करता है।

कनेक्टिविटी: टेक्नो स्पार्क पावर 2 में कनेक्टिविटी के लिए डुअल-सिम सपोर्ट, डुअल 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ वर्जन 5 और माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए फोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में फेस अनलॉक सपोर्ट भी दिया गया है।

बैटरी क्षमता: फोन में जान फूंकने के लिए 6000 mAh की दमदार बैटरी दी गई है।

Flipkart Offers

इस Tecno Mobile के साथ मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक, एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत की छूट, 1,111 रुपये की शुरुआती बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा भी है। इसके अलावा भी कई ऑफर्स लिस्ट किए गए हैं जैसा की आप तस्वीर में देख सकते हैं।



Tecno Spark Power 2 Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, इसका प्राइमरी कैमरा सेंसर 16MP का है। साथ में 5MP वाइड-एंगल लेंस, 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर और एआई लेंस दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

डाइमेंशन: फोन की लंबाई-चौड़ाई 174.9 x 79.6 x 9.2 मिलीमीटर और वज़न 220 ग्राम है।

