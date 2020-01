Tecno Spark Go Plus Price in India: जानें क्या है कीमत

Tecno Spark Go Plus: टेक्नो मोबाइल्स ने आज भारत में अपने नए स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क गो प्लस को लॉन्च कर दिया है। अहम खासियतों की बात करें तो Tecno के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक 2.0, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है। आइए अब आपको टेक्नो स्पार्क गो प्लस की भारत में कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया कराते हैं।

Tecno Spark Go Plus Price in India: भारत में टेक्नो स्पार्क गो प्लस की कीमत 6,299 रुपये है। इस दाम में 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। Tecno फोन के दो अलग-अलग ग्रेडिएंट फिनिश हैं, Hillier Purple और Vacation Blue। इस फोन को रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है।

Tecno Spark Go Plus Offers: फोन के साथ तीन महीने का Gaana Plus सब्सक्रिप्शन, वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट और एक महीने की अतिरिक्त वारंटी मिल रही है। 799 रुपये की कीमत वाला ब्लूटूथ ईयरपीस फ्री मिल रहा है।

Tecno Spark Go Plus Specifications: सबसे पहले बात डिस्प्ले की। टेक्नो स्पार्क गो प्लस में 6.52 इंच एचडी+ डिस्प्ले (1,600 x 720 पिक्सल) है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और ब्राइटनेस 480 निट्स है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए 2 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर मीडियाटेक हीलियो ए22 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है।

माइक्रएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 128 जीबी तक बढ़ाना संभव है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन एंड्रॉयड 9.0 पाई पर आधारित HIOS 5.5.2 पर चलता है। बैटरी क्षमता की बात करें तो फोन में जान फूंकने के लिए 4,000 एमएएच की बैटरी मिलेगी जो एआई-बेस्ड पावर सेविंग और सेफ चार्जिंग फीचर्स के साथ आती है। कनेक्टिविटी के लिए डुअल 4जी एलटीई सपोर्ट, वाई-फाई बी/जी/एन, ब्लूटूथ 4.2 और जीपीएस शामिल है।

Tecno Spark Go Plus Camera: कैमरा सेटअप की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो प्लस में 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.0 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा।

