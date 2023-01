Tecno Spark Go 2023 Listed on Official Website: Tecno भारत में जल्द अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। टेक्नो स्पार्क गो (2023) कंपनी की स्पार्क सीरीज का नया किफायती फोन होगा। अब टेक्नो ने लॉन्च से पहले ही आने वाले Tecno Sark Go (2023) को भारत में अपनी आधिकारिक साइट पर लिस्ट कर दिया है। टेक्नो स्पार्क गो (2023) के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा भी इस लिस्टिंग से हो गया है। फोन में 6.56 इंच एचडी+ LCD डिस्प्ले, ऐंड्रॉयड 12 जैसे फीचर्स मिलेंगे। आपको बताते हैं नए टेक्नो फोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में विस्तार से…

आने वाले टेक्नो स्पार्क गो 2023 को ब्लैक, पर्पल और ब्लू कलर में उपलब्ध कराया जाएगा।

Tecno Spark Go (2023) specifications

टेक्नो स्पार्क गो (2023) के सारे स्पेसिफिकेशन्स कंपनी की ऑफिशल वेबसाइट पर लिस्ट कर दिए गए हैं। आने वाले टेक्नो स्मार्टफोन में 6.56 इंच एचडी+ LCD डिस्प्ले दी गई जाएगी। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 120 हर्ट्ज़ और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90 प्रतिशत होगा। हैंडसेट IPX2 रेटिंग के साथ आएगा। इस स्मार्टफोन में ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड HiOS 12 दिया गया है।

टेक्नो के इस अपकमिंग हैंडसेट में मीडियाटेक हीलियो A22 चिपसेट दिया गया है। स्मार्टफोन को 3GB रैम व 32GB स्टोरेज, 3 GB रैम व 64GB स्टोरेज और 4GB रैम व 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा। हाई-ऐंड टेक्नो स्पार्क गो में 3GB Memory Fusion फीचर के साथ 7GB तक रैम सपोर्ट उपलब्ध होगा।

Tecno Spark Go 2023 में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ QVGA कैमरा मिलेगा। रियर कैमरा ड्यूल-LED फ्लैश के साथ आएगा। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। फोन में रियर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद होगा।

कनेक्टिविटी के लिए टेक्नो के इस हैंडसेट में ड्यूल-सिम 4G VoLTE, वाई-फाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ब्लूटूथ 5.0, FM रेडियो और यूएसबी टाइप-सी कनेक्टिविटी सपोर्ट मिलेंगे। टेक्नो स्पार्क गो 2023 का डाइमेंशन 163.86 x 75.51 x 8.9 मिलीमीटर होगा।