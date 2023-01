Tecno Spark Go 2023 स्मार्टफोन की भारत में एंट्री, दाम 7000 रुपये से कम

Tecno Spark Go 2023 Price in india: टेक्नो स्पार्क गो 2023 को देश में 6,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है।

टेक्नो स्पार्क गो 2023 स्मार्टफोन लॉन्च: Tecno Spark Go 2023 में 32 व 64 जीबी स्टोरेज विकल्प दिया गया है।

