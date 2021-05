How much is tecno spark 7 Pro in india: टेक्नो स्पार्क 7 प्रो को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 9,999 रुपये है। इसमें मीडियाटेक हेलियो जी80 प्रोसेसर और 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है। साथ ही इसमें बड़ी डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 90hz है।

टेक्नो स्पार्क 7 प्रो को बीते महीने ग्लोलबी लॉन्च किया गया था और अब इसे भारत में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन का डिजाइन आकर्षक है, जो इसे 10,000 रुपये की सेगमेंट में मजबूती प्रदान करेगा और रियलमी और रेडमी जैसे ब्रांड को टक्कर देगा। दरअसल, रेडमी और रियलमी ब्रांड के 10 हजार रुपये से कम में कई स्मार्टफोन मौजूद हैं। (इसे भी पढ़ेंः सैमसंग का ये फोन 10 हजार रुपये से कम खरीदने का मौका, जानें डिस्काउंट)

Tecno Spark 7 Pro price, sale date, and launch offers

टेक्नो स्पार्क 7 प्रो की शुरुआती कीमत 9999 रुपये है, जिसमें 4जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा 6जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। कंपनी ने स्पेशल लॉन्च प्राइस को मेंशन किया लेकिन कीमत का जिक्र नहीं किया है। यह स्मार्टफोन Alps Blue, Spruce Green Magnet Black कलर वेरियंट में उपलब्ध है। इसकी बिक्री अमेजन पर 28 जून से शुरू होगी।

Tecno Spark 7 Pro specifications

टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में 6.6 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1,600 X 720 पिक्सल है। इसमें 90Hz refresh rate दिया गया है। यह फोन मीडियाटेक हेलियो जी 80 चिपसेट के साथ आता है। साथ ही इसमें 6 जीबी रैम मिलती है।

Tecno Spark 7 Pro के फीचर्स

टेक्नो स्पार्क 7 प्रो स्मार्टफोन 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आता है। यह फोन एंड्रॉयड 11 बेस्ड HiOS 7.5 पर काम करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ 5.0, डुअल बैंड वाईफाई जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Tecno Spark 7 Pro का कैमरा सेटअप

टेक्नो स्पार्क 7 प्रो स्मार्टफोन में रियर पैनल पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। इसमें एक डेप्थ सेंसर और एक एआई लेंस दिया है। साथ ही सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर इसमें रियर पैनल पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है।