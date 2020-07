Tecno Spark 6 Air Launch Date in India, new smartphones coming soon: हैंडसेट निर्माता कंपनी Tecno भारत में अपने नए और latest smartphone टेक्नो स्पार्क 6 एयर को लॉन्च करने वाली है। इस Tecno Mobile फोन की लॉन्च तारीख कंफर्म हो गई है, आइए आपको इस आगामी स्मार्टफोन के बारे में जानकारी देते हैं।

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की Tecno Spark 6 Air को भारत में 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पिछले कुछ दिनों से अपने आगामी स्मार्टफोन के लिए “#BestBattery” का इस्तेमाल कर रही है।

ये इस बात का संकेत देता है की कंपनी का आगामी स्मार्टफोन (upcoming smartphones in india) टेक्नो स्पार्क 6 एयर बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

Tecno दावा कर रही है की ये कंपनी का बेस्ट बैटरी स्मार्टफोन होगा। आधिकारिक लॉन्च के बाद Tecno Spark 6 Air को ई-कॉमर्स साइट Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

टेक्नो के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर एक वीडियो को पोस्ट किया है। वीडियो को देखने से इस बात का पता चला है की फोन में बड़ा डिस्प्ले है। फिलहाल फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है।

याद करा दें की इस महीने के शुरुआत में टेक्नो ने भारत में अपने Tecno Spark 5 Pro स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया था। भारत में इस लेटेस्ट टेक्नो स्मार्टफोन की कीमत 10,499 रुपये है। अगर आप भी इस स्मार्टफोन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहां क्लिक कर पूरी खबर पढ़ सकते हैं।

