TECNO Spark 50 5G Launch: टेक्नो ने भारत में अपनी Spark Series का किफायती स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। TECNO Spark 50 5G हैंडसेट को 50MP प्राइमरी रियर कैमरा, 6500mAh बैटरी और MediaTek Dimensity 6400 6nm चिपसेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नए टेक्नो स्पार्क 50 5जी स्मार्टफोन की कीमत व फीचर्स की कीमत व सारी खूबियां के बारे में…

TECNO Spark 50 5G specifications

टेक्नो स्पार्क 50 5जी में 6.78 इंच (720 x 1576 पिक्सल) एचडी+ स्क्रीन है जो 240 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट और 560 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 6nm प्रोसेसर और Arm Mali-G57 MC2 GPU है।

टेक्नो के इस फोन में 4GB/6GB रैम के साथ 128GB इनबिल्ट स्टोरेज है। स्टोरेज को 2 टीबी तक के माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़िया जा सकता है। फोन डुअल सिम सपोर्ट करता है। टेक्नो स्पार्क 50 5जी ऐंड्रॉयड 16 बेसड HiOS 16 के साथ आता है।

टेक्नो स्पार्क 50 5जी स्मार्फोन में अपर्चर एफ/1.85 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा है। फोन में अपर्चर एफ/2.0 के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट के लिए इसमें IP64 Pro रेटिंग है। फोन में 3.5mm ऑडियो जैक भी है।

डिवाइस का डाइमेंशन 167.9×79.3×8.18mm और वज़न 210 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 5G, डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। फोन को पावर देने के लिए 6500mAh बड़ी बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

TECNO Spark 50 5G Price

टेक्नो स्पार्क 50 5जी के 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 16,999 रुपये है। वहीं 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 18,999 रुपये है। फोन फैंटेसी पर्पल, मिंट ग्रीन, इंक ब्लैक और शैंपेन गोल्ड कलर में आता है।

हैंडसेट की बिक्री अमेज़न इंडिया समेत सभी ऑनलाइन रिटेलर्स, बड़े रिटेल स्टोर्स पर 3 अप्रैल से दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।