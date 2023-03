Tecno Spark 10 Series: टेक्नो का बड़ा प्लान, एक साथ लॉन्च होंगे कई सारे सस्ते स्मार्टफोन, 23 मार्च को लॉन्चिंग

Tecno Spark 10 Pro Launch: टेक्नो स्पार्क 10 प्रो के साथ कंपनी टेक्नो स्पार्क 10 5जी स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। जानें नए स्मार्टफोन की कीमत व फीचर्स के बारे में…

टेक्नो स्पार्क 10 प्रो स्मार्टफोन 23 मार्च को लॉन्च होंगे।

Tecno Spark 10 Pro Launch in India: Tecno ने मार्च 2023 में ग्लोबल मार्केट में स्पार्क 10 प्रो स्मार्टफोन का ऐलान किया था। अब टेक्नो ने एक रिलीज भेजकर पुष्टि की है कि Spark 10 Series में Spark 10 C, Spark 10 और Spark 10 5G स्मार्टफोन शामिल हैं। अब कंपनी ने एक ट्वीट भेजकर पुष्टि कर दी है कि टेक्नो स्पार्क 10 सीरीज को भारत में 23 मार्च 2023 को एंट्री करेंगे। Tecno Spark 10 Pro स्मार्टफोन को भी देश में 23 मार्च 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ कंपनी टेक्नो स्पार्क 10 5जी को भी लॉन्च कर सकती है। टेक्नो द्वारा शेयर किए गए एक पोस्टर में दो फोन देखे जा सकते हैं। टेक्नो स्पार्क 10 प्रो स्मार्टफोन को ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक मॉडल में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, Tecno Spark 10 5G की तस्वीरें लीक हुई थीं। इससे पता चला था कि फोन में 6.6 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर जैसे फीचर्स हो सकते हैं। स्मार्टफोन को 5000mAh बैटरी, 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम के साथ लाया जा सकता है। Also Read AMD Ryzen 7000 Series चिपसेट और 15.6 इंच स्क्रीन वाला देश का पहला लैपटॉप लॉन्च, जानें दाम Tecno Spark 10 Pro specifications टेक्नो स्पार्क 10 प्रो में 6.8 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है और स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ मैक्रो और अल्ट्रा-वाइड लेंस दिए गए हैं। कैमरा ड्यूल-एलईडी फ्लैश दिया गया है। फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ आता है। Also Read 128GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन लॉन्च, जानें दाम व फीचर्स टेक्नो स्पार्क 10 प्रो में मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट दिया गया है। फोन में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। डिवाइस ऐंड्रॉयड 13 OS बेस्ड HiOS 12.6 के साथ आता है। Spark 10 Pro में 18W चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। सिक्यॉरिटी के लिए फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। डिवाइस को देश में 12,000 रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया जा सकता है।

