Tecno Pova vs Micromax In Note 1: फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा ‘दमदार’, जानें

Tecno Pova vs Micromax In Note 1, Best Smartphones under 15000: हैंडसेट निर्माता कंपनी टेक्नो ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन टेक्नो पोवा को ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है। इस Budget Smartphone की मार्केट में सीधी भिड़ंत पिछले महीने भारत में लॉन्च हुए इंडियन हैंडसेट निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स की लेटेस्ट इन सीरीज़ के स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 से होगी।

अहम खासियतों की बात करें तो इस Tecno Mobile में ग्राहकों को 6,000 mAh की दमदार बैटरी, होल-पंच डिज़ाइन डिस्प्ले और क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। कीमत और फीचर्स के मामले में इनमें से कौन सा स्मार्टफोन है किस पर भारी, आइए विस्तार से जानते हैं।

Tecno Pova vs Micromax In Note 1: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

डुअल-सिम (नैनो) वाला टेक्नो पोवा फोन Android 10 पर आधारित हाईओएस 7.0 पर चलता है। फोन में 6.8 इंच एचडी+ (720×1,640 पिक्सल) डिस्प्ले है, स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90.4 प्रतिशत और इसका आस्पेक्ट रेशियो 20.5:9 है।

दूसरी तरफ, इस लेटेस्ट माइक्रोमैक्स मोबाइल में 6.67 इंच फुल-एचडी+ डिस्प्ले है, बता दें की फोन होल-पंच डिज़ाइन के साथ आता है। ये फोन एंड्रॉयड 10 पर काम करता है।

टेक्नो पोवा बनाम माइक्रोमैक्स इन नोट 1: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

Tecno Mobile में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए फोन में मीडियाटेक हीलियो जी80 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, Micromax Mobile में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी85 प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव है।

Tecno Pova vs Micromax In Note 1: कैमरा

टेक्नो पोवा फोन के बैक पैनल में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.85 है। साथ में 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा सेंसर दिए गए हैं, एक मैक्रो कैमरा और दूसरा पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर। इसके अलावा अलग से एआई लेंस भी दिया गया है। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.0 है।

दूसरी तरफ, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के बैक पैनल में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल के दो अन्य कैमरा सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

टेक्नो पोवा बनाम माइक्रोमैक्स इन नोट 1: बैटरी क्षमता

Tecno ब्रांड के इस लेटेस्ट फोन में 6000 एमएएच की बैटरी दी गई है और यह 18 वॉट डुअल आईसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ, 5,000 mAh की बैटरी Micromax Phone में जान फूंकने के लिए दी गई है और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बता दें की हैंडसेट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी करता है।

Tecno Pova vs Micromax In Note 1: कनेक्टिविटी

टेक्नो फोन में 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई 802.11 एसी, जीपीएस, ए-जीपीएस, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, माइक्रो-यूएसबी और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक शामिल है। सिक्योरिटी के लिए फोन के बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

दूसरी तरफ, कनेक्टिविटी के लिए माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन में 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ, वाई-फाई, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी, ए-जीपीएस और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक शामिल है। फोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है।

Tecno Pova Price in India vs Micromax In Note 1 Price in India

टेक्नो पोवा के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये तय की गई है। वहीं, इस फोन के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 11,999 रुपये है। फोन के तीन कलर वेरिएंट हैं, डैजल ब्लैक, मैजिक ब्लू और स्पीड पर्पल। उपलब्धता की बात करें तो इस Tecno Phone की पहली सेल 11 दिसंबर दोपहर 12 बजे Flipkart पर होगी।

भारतीय बाजार में इस Micromax Phone के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये तय की गई है। वहीं, इस फोन के 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये रखी गई है।

