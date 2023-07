7000mAh की जम्बो बैटरी वाले Tecno Pova Neo 3 स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें सारे स्पेसिफिकेशन्स

Tecno Pova Neo 3 Launched: टेक्नो पोवा नियो 3 स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरे जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

टेक्नो पोवा नियो 3 स्मार्टफोन लॉन्च

Tecno Pova Neo 3 Launched: टेक्नो ने अपनी Pova Neo Series का नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है। Tecno Pova Neo 3 स्मार्टफोन को कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है। पोवा नियो 3 स्मार्टफोन कंपनी के Pova Neo 2 का अपग्रेड है। टेक्नो पोवा नियो 2 स्मार्टफोन को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। बात करें नए पोवा नियो 3 की तो इस हैंडसेट में 6.82 इंच डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी और 16 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरे जैसे फीचर्स मिलते हैं। जानें Tecno के इस नए फोन के बारे में विस्तार से… Tecno Pova Neo 3 स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स टेक्नो पोवा नियो 3 स्मार्टफोन को नई Turbo Mecha डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। यह फोन तीन कलर्स – ब्लैक, गोल्ड और ब्लू कलर वेरियंट में आता है। डिवाइस में 6.82 इंच IPS LCD पैनल दिया गया है। स्क्रीन एचडी+ (1640 x 720 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20.5:9 है और इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। फोन में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड HiOS 13 प्री-इंस्टॉल आता है। Pova Neo 3 में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। हैंडसेट में मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट मिलता है। स्टोरेज को बढ़ाने के लिए फोन में माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है। टेक्नो के इस फोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है जो 18W चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में सिक्यॉरिटी के लिए डिवाइस के पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। Also Read 108MP कैमरे वाले सस्ते रियलमी फोन की आज स्पेशल सेल, दाम 10000 रुपये से कम टेक्नो पोवा नियो 3 में एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में बैक पैनल पर ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 16 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा सेटअप है। नियो 3 में ड्यूल सिम सपोर्ट, 4G VoLTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स मिलते हैं। Also Read 31 जुलाई को आ रहा कम दाम वाला जियोबुक 2 लैपटॉप, JioOS के साथ मिलेंगे पावरफुल फीचर्स Tecno Pova Neo 3 कीमत व उपलब्धता टेक्नो पोवा नियो 3 स्मार्टफोन की कीमत व उपलब्धता को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद है कि टेक्नो इस स्मार्टफोन से जुड़ी ये जानकारियां आने वाले दिनों में शेयर कर सकती है।

