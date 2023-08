अनोखे बैक पैनल वाले Tecno Pova 5 Pro स्मार्टफोन की भारत में एंट्री, जानें क्या-कुछ है खास

Tecno Pova 5, Pova 5 Pro Launched: टेक्नो पोवा 5 और पोवा 5 प्रो स्मार्टफोन में 6000mAh तक बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं।

टेक्नो पोवा 5 प्रो और पोवा 5 स्मार्टफोन लॉन्च

Tecno ने भारत में शुक्रवार (11 अगस्त 2023) को भारत में Pova 5 Series के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। Tecno Pova 5 और Tecno Pova 5 Pro कंपनी के नए हैंडसेट हैं। टेक्नो की इन नई डिवाइस में 6.78 इंच फुल एचडी+ डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा सेटअप और ऐंड्रॉयड 13 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। टेक्नो पोवा 5 प्रो इंडस्ट्री का पहला 3D टेक्स्चर्ड डिजाइन वाला फोन है जो ARC इंटरफेस के साथ आता है। जानें टेक्नो पोवा 5 और टेक्नो पोवा 5 प्रो की कीमत व फीचर्स से जुड़ी जानकारी… Tecno Pova 5, Pova 5 Pro की भारत में कीमत टेक्नो पोवा 5 और पोवा 5 प्रो स्मार्टफोन की भारतीय मार्केट में कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। Tecno Pova 5 को हरीकेन ब्लू, एम्बर गोल्ड और ब्लैक कलर में पेश किया गया है। जबकि Pova 5 Pro स्मार्टफोन को सिल्वर फैंटेसी और डार्क इल्युज़न कलर्स में उपलब्ध कराया गया है। Tecno Pova 5 फीचर्स टेक्नो पोवा 5 स्मार्टफोन में 6.78 इंच डिस्प्ले दी गई है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। हैंडसेट में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए फोन में Mali-G57 MC2 GPU मिलता है। हैंडसेट में 8GB रैम के साथ 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। Also Read Flipkart Big Bachat Dhamaal: 43 इंच स्मार्ट टीवी पर मिल रही 75 प्रतिशत तक छूट, फ्लिपकार्ट सेल की टॉप-3 डील Tecno Pova 5 में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ AI लेंस मिलता है। स्मार्टफोन में8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, NFC और 3.5एमएम ऑडियो जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Also Read जियो की बड़ी तैयारी! लॉन्च हो सकते हैं दो नए 5G JioPhone, सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट Tecno Pova 5 Pro स्पेसिफिकेशन्स टेक्नो पोवा 5 प्रो में 6.78 इंच फुलएचडी+ रेजॉलूशन डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर डाइमेंसिटी 6080 प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड के लिए Mali-G57 MC2 मिलता है। यह फोन 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज ऑफर करता है। यह हैंडसेट माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के साथ आता है। Tecno Pova 5 Pro में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर के साथ AI लेंस दिया गया है। स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, 5000mAh बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी हैं। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और NFC व 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स मिलते हैं।

