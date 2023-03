चलता-फिरता पावरहाउस! 7000mAh बैटरी वाले Tecno Pova 3 स्मार्टफोन पर बंपर छूट, जानें कीमत व ऑफर्स

Tecno Pova 3 Offer Price: टेक्नो पोवा 3 स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से बैंक ऑफर व EMI पर छूट के साथ लिया जा सकता है।

टेक्नो पोवा 3 स्मार्टफोन 7000mAh की बैटरी के साथ आता है।

Tecno Pova 3 Discount Offer: स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो की Pova Series को बड़ी बैटरी वाले फोन्स के लिए जाना जाता है। Tecno Pova 3 एक ऐसा ही फोन है जो 7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। टेक्नो पोवा 3 स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर दावा है कि सामान्य इस्तेमाल के साथ आराम से 2 दिन तक चल जाती है। Tecno के इस हैंडसेट में 6 जीबी रैम, 128 जीबी स्टोरेज और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे जैसे फीचर्स हैं। टेक्नो पोवा 3 को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से बैंक ऑफर और EMI पर छूट के साथ लिया जा सकता है। जानें टेक्नो स्मार्टफोन की कीमत व ऑफर्स के बारे में विस्तार से… Tecno Pova 3 offer Price: 13,998 रुपये टेक्नो पोवा 3 स्मार्टफोन को SBI क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन के जरिए खरीदने पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट (1000 रुपये तक) मिलेगा। फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक कार्ड के साथ हैंडसेट लेने पर 5 प्रतिशत कैशबैक का मौका है। इसके अलावा फोन को डेबिट कार्ड ईएमआई के साथ 867 रुपये हर महीने पर लिया जा सकता है। हैंडसेट को ब्लैक, ब्लू और सिल्वर कलर में उपलब्ध कराया गया है। Tecno Pova 3 Features टेक्नो पोवा 3 स्मार्टफोन को 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज में लिया जा सकता है। इस फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 6.9 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। टेक्नो के इस फोन में 2 मेगापिक्सल के दो रियर सेंसर भी मिलते हैं। स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है। फोन में मीडियाटेक हीलियो G88 प्रोसेसर दिया गया है। Also Read अनलिमिटेड देखें ऑनलाइन मूवी, वेब सीरीज और कॉन्टेन्ट, 299 रु में सालभर का सब्सक्रिप्शन Tecno Pova 3 की सबसे अहम खासियत है इसमें दी गई 7000mAh की बैटरी। टेक्नो का यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए टेक्नो का यह डिवाइस 4G VOLTE, 4G, ब्लूटूथ 5.0, वाई-फाई, जीपीएस जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ आता है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram