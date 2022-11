Tecno Phantom X2: लॉन्च से पहले डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स लीक, जानें क्या-कुछ खास

Tecno Phantom X2 Specifications Leaked: टेक्नो फैंटम एक्स2 स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 प्रोसेसर दिया जा सकता है।

Tecno Phantom X2 स्मार्टफोन से 7 दिसंबर को पर्दा उठेगा। (सांकेतिक तस्वीर- फैंटम एक्स2)

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram