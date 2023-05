5000mAh बैटरी के साथ भारत पहुंचे Tecno Camon 20, Camon 20 Pro 5G, Premier 5G स्मार्टफोन, जानें सारे फीचर्स

Tecno Camon 20, Tecno Camon 20 Pro, Tecno Camon 20 Premier 5G Launched: टेक्नो कैमॉन 20 सीरीज के इन तीनों फोन को 5000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है।

टेक्नो कैमॉन 20 सीरीज स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

Tecno Camon 20 Series Launched: Tecno ने भारत में अपनी नई कैमॉन 20 सीरीज से पर्दा उठा दिया है। Tecno Camon 20, Tecno Camon 20 Pro 5G और Tecno Camon 20 Premier 5G कंपनी के नए स्मार्टफोन हैं। Tecno Camon 20 Series के इन तीनों फोन को ग्लोबल मार्केट में मई 2023 में लॉन्च किया गया है। नए कैमॉन 20 सीरीज को Magic Skin नाम के ब्रैंड-न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है। कंपनी का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ फोन का रियर पैनल स्किन-फ्रेंडली, स्टायलिश रहता है। कैमॉन 20 के इन फोन में 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले, Helio G85 चिपसेट, 8GB रैम और 64MP कैमरे जैसे फीचर्स मिलते हैं। आपको बताते हैं टेक्नो कैमॉन सीरीज के तीनों नए स्मार्टफोन की कीमत व फीचर्स के बारे में… Tecno Camon 20 Price टेक्नो कैमॉन 20 स्मार्टफोन को प्रीडॉन ब्लैक, सेरेनिटी ब्लू और ग्लेशियर ग्लो कलर में उपलब्ध कराया गया है। कैमॉन 20 के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 14,999 रुपये है। डिवाइस को 29 मई से ऐमजॉन इंडिया पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Tecno Camon 20 Pro 5G Price टेक्नो कैमॉन 20 प्रो 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 21,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन को सेरेनिटी ब्लू और डार्क वेल्किन कलर में लॉन्च किया गया है। Tecno Camon 20 Pro 5G को जून के दूसरे सप्ताह से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Also Read 64MP कैमरे वाले Vivo Y78 5G स्मार्टफोन की बाजार में एंट्री, जानें सारी खासियतें कैमॉन 20 प्रीमियर 5जी को जून के आखिर में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। फोन को सेरेनिटी ब्लू और डार्क वेल्किन कलर में लिया जा सकता है। डिवाइस की कीमत की जानकारी अभी कंपनी ने नहीं दी है। Tecno Camon 20 Specifications टेक्नो कैमॉन 20 स्मार्टफोन में 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है। जो फुलएचडी+ (1080 x 2400 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटक हीलियो G85 12nm प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए माली-G52 2EEMC2 GPU मिलता है। हैंडसेट में 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। यह फोन 8 जीबी वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आता है। Also Read WhatsApp पर अब नो टेंशन! अब भेजा गया मैसेज भी हो जाएगा एडिट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस Tecno Camon 20 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड HiOS 13 के साथ आता है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.7, PDAF के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और AI कैमरे भी दिए गए हैं। हैंडसेट में Quad LED रिंग फ्लैश मौजूद है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमॉन 20 स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन में ड्यूल-सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है। डिवाइस में कनेक्टिविटी के लिए 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, NFC, 3.5mm ऑडियो जैक, स्टीरियो स्पीकर्स, FM रेडियो और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Tecno Camon 20 Pro 5G, Camon 20 Premier 5G Specifications टेक्नो कैमॉन 20 प्रो 5जी और कैमॉन 20 प्रीमियर 5G स्मार्टफोन में 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन सपोर्ट करती है और इसका रिफ्रएश रेट 120 हर्ट्ज़ है। Tecno Camon 20 Pro 5G, Camon 20 Premier 5G स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8050 6nm प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए ARM G77 MC9 GPU मौजूद है। हैंडसेट में 8 जीबी रैम का विकल्प दिया गया है। टेक्नो कैमॉन 20 प्रो 5जी में 128 व 256 जीबी स्टोरेज का विकल्प मिलता है। वहीं कैमॉन 20 प्रीमियर 5जी में 512 जीबी स्टोरेज दी गई है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड HiOS 13 के साथ आता है। Tecno Camon 20 Pro 5G स्मार्टफोन में OIS, अपर्चर एफ/1.65 के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं कैमॉन 20 प्रीमियर स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/1.77, PDAF के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट लेंस मिलते हैं। टेक्नो के इन दोनों फोन में ड्यूल एलईडी फ्लैश और अपर्चर एफ/2.45 के साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इन डिवाइस में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, स्टीरियो स्पीकर्स और एफएम रेडियो जैसे फीचर्स इन दोनों फोन में मिलते हैं। टेक्नो के इन दोनों स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। प्रो वेरियंट में 33W और प्रीमियर वेरियंट में 45W फास्ट चार्जिंग विकल्प मिलते हैं।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram