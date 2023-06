TCL ने लॉन्च किया 6000mAh बैटरी वाला बजट टैबलेट, जानें क्या-कुछ है खास

TCL TAB 10 Gen 2 Tablet Launched: टीसीएल टैब 10 जेन 2 टैबलेट में 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह टैबलेट 10.36 इंच स्क्रीन के साथ आता है।

टीसीएल टैब 10 जेन 2 टैबलेट लॉन्च

TCL Tab 10 Gen 2 Launched:टीसीएल ने अपना नया बजट ऐंड्रॉयड टैबलेट Tab 10 Gen 2 लॉन्च कर दिया है। नए TCL Tab 10 Gen 2 को पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स और 6000mAh की बैटरी के साथ उपलब्ध कराया गया है। नए TCL टैबलेट में ऐंड्रॉयड 13 OS दिया गया है। जानें लेटेस्ट टीसीएल टैबलेट की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में… TCL Tab 10 Gen 2 Specifications टीसीएल टैब 10 Gen 2 में 10.36 इंच की डिस्प्ले दी गई है। टैबलेट को 8-कोर प्रोसेसर के साथ उपलब्ध कराया गया है। TCL Tab 10 Gen 2 में 4GB रैम और 128 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। फोन में 4G LTE सपोर्ट और एक्टिव स्टायलस सपोर्ट दिया गया है। टैब 10 जेन 2 टैबलेट ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है और जुलाई 2025 तक इसमें सिक्यॉरिटी अपडेट मिलने की उम्मीद है। इस डिवाइस में 6000mAh की बैटरी दी गई है। टैब रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। Also Read 5000mAh बैटरी वाला Redmi Note 12R स्मार्टफोन लॉन्च, जानें दाम व सारे स्पेसिफिकेशन्स TCL Tab 10 Gen 2 में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। डिवाइस में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस टैबलेट में स्टीरियो स्पीकर्स और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मौजूद हैं। Also Read नोकिया ने लॉन्च किया पहला 5G रिपेयरेबल फोन, खराब होने पर ग्राहक खुद कर पाएंगे ठीक टीसीएल टैब 10 जेन 2 उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो बजट दाम में ऐंड्रॉयड टैबलेट चाहते हैं। इस टैब में बड़ी डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। इसके अलावा टीसीएल के इस टैबलेट के साथ ऑप्शनल एक्सेसरीज जैसे- एक्टिव स्टायलस और कीबोर्ड भी आता है। टैब 10 जेन 2 टैबलेट को आने वाले हफ्तों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी तक डिवाइस की कीमत का खुलासा नहीं किया है। लेकिन इसका दाम कम रहने की उम्मीद है।

