Tata Sky Binge+ Android TV: टाटा स्काई ने भारत में एंड्रॉयड सेट-टॉप बॉक्स टाटा स्काई बिंज प्लस को लॉन्च कर दिया है। Tata Sky के इस नए सेट-टॉप बॉक्स की सीधी भिड़ंत मार्केट Airtel Xstream Box और Dish SMRT Hub से होगी। टाटा स्काई के नए सेट-टॉप के फीचर्स, कीमत और इसके साथ मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में जानकारी देते हैं।

Tata Sky Binge Plus Price in India: टाटा स्काई बिंज प्लस सेट-टॉप बॉक्स की कीमत 5,999 रुपये तय की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि Airtel Xstream Box Price in India और Dish SMRT Hub Price क्रमश: 3,999 रुपये है। Tata Sky HD सेट-टॉप बॉक्स और टाटा स्काई एचडी सेट-टॉप बॉक्स प्लस रिकॉर्डर के साथ नए एंड्रॉयड टीवी सेट-टॉप बॉक्स को कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है।

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यह सेट-टॉप बॉक्स एंड्रॉयड टीवी पर आधारित है और यह गूगल असिस्टेंट (Google Assistant) वॉयस सर्च के साथ काम करेगा। इस सेट-टॉप बॉक्स के साथ 30 दिनों का टाटा स्काई बिंज का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। फ्री ट्रायल पीरियड के बाद Tata Sky यूज़र को बिंज प्लस सर्विस के लिए प्रतिमाह 249 रुपये का शुल्क देना होगा।

क्या मिलेगा सेट-टॉप बॉक्स के साथ: Tata Sky Binge Plus सेट-टॉप बॉक्स का इस्तेमाल कर टाटा स्काई सब्सक्राइबर्स लाइव टीवी और ओटीटी (OTT) कंटेंट को एक ही डिवाइस पर देख सकेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि बॉक्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर ओटीटी कंटेंट को देखा जा सकेगा। स्ट्रीमिंग सर्विस के साथ सब्सक्राइबर्स Zee5, Hotstar, Amazon Prime Video, Netflix, Eros Now, Hungama और SunNxt के कंटेंट को देख पाएंगे। टाटा स्काई वीओडी लाइब्रेरी के भी 5000 से ज्यादा कंटेंट को सब्सक्राइबर्स एक्सेस कर सकेंगे।

अब बात फीचर्स की। इसमें 2 जीबी रैम और 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है। यह एंड्रॉयड टीवी 9.0 पाई प्लेटफॉर्म पर चलता है, यूज़र्स गूगल प्ले स्टोर से 5,000 से ज्यादा ऐप्स और गेम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वॉयस कंट्रोल के लिए गूगल असिस्टेंट बटन भी दिया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App