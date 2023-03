IPL 2023 से पहले बड़ी साझेदारी! वनप्लस टीवी यूजर्स के लिए खुशखबरी, फ्री देख पाएंगे JioCinema

OnePlus TV- JioCinema Partnership: वनप्लस और जियोसिनेमा के बीच हुई पार्टनरशिप के बाद वनप्लस टीवी यूजर्स फ्री कॉन्टेन्ट देख पाएंगे।

वनप्लस और जियोसिनेमा के बीच साझेदारी

OnePlus TV JioCinema partnership: OnePlus ने आने वाले Tata Indian Premier League (टाटा इंडियन प्रीमियर लीग) सीजन के लिए नई पार्टनरशिप का ऐलान किया है। Jio Cinema के साथ हुई वनप्लस की इस साझेदारी के बाद वनप्लस टीवी यूजर्स को बहुत सारा इंटरनेशनल और रीजनल कॉन्टेन्ट फ्री मिलेगा। बता दें जियो सिनेमा पर काफी सारा पॉप्युलर स्पोर्ट कॉन्टेन्ट उपलब्ध है जिसमें Women’s Premier League (WPL) और IPL 2023 शामिल हैं। इसका मतलब है कि वनप्लस टीवी यूजर्स फ्री IPL का भी मजा ले सकेंगे। वनप्लस का कहना है कि इस पार्टनरशिप के साथ भारत में जियोसिनेमा की व्यूअर भी बढ़ेंगे। इसकी वजह है कि वनप्लस की स्मार्ट टीवी यूजर कम्युनिटी देश में तेजी से बढ़ रही है। वनप्लस टीवी यूजर्स, जियोसिनेमा पर टाटा आईपीएल देखते वक्त फर्स्ट-टाइम फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। यूजर्स को 4K स्ट्रीमिंग, मल्टी-कैम प्रेजेंटेशन और 12 अलग-अलग लैंग्वेज में फीड का फायदा ले सकेंगे। याद दिला दें कि वनप्लस ने फरवरी 2023 की शुरुआत में ही वनप्लस टीवी 65 क्यू2 प्रो (OnePlus TV 65 Q2 Pro) को लॉन्च किया था। वनप्लस का यह टीवी वनप्लस की वेबसाइट, ऐमजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट और वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर के अलावा बड़े ऑफलाइन पार्टनर स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस टीवी का दाम 99,999 रुपये है। OnePlus TV 65 Q2 Pro Features वनप्लस टीवी 65 Q2 Pro में 65 इंच 4K (3840 x 2160 पिक्सल) QLED स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन डॉल्बी विज़न, HDR10+ सर्टिफिकेशन, HDR10 जैसे फीचर्स सपोर्ट करती है। वनप्लस टीवी में Picture Enhancer: Gamma Engine Ultra फीचर भी दिया गया है। टीवी में 70W 2.1 CH साउंड आउटपुट (40W साउंड + 30W सबवूफर), डॉल्बी एटमस जैसे फीचर्स मौजूद हैं। OnePlus 65 Q2 Pro में 3GB रैम व 32GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलते हैं। टीवी में NFC Cast, मल्टीकास्ट 2.0, क्रोमकास्ट बिल्ट-इन, DLNA, मीराकास्ट फीचर्स भी हैं। OnePlus TV 65 Q2 Pro टीवी में गूगल टीवी बेस्ड OxygenPlay 2.0 ओएस मिलता है। टीवी में बिल्ट-इन गूगल असिस्टेंट फीचर भी मौजूद है। वनप्लस के लेटेस्ट स्मार्ट टीवी में ऑक्सीजनप्ले (OxygenPlay), प्राइम वीडियो (Prime Video), नेटफ्लिक्स (Netflix), यूट्यूब (Youtube), हॉटस्टार (Hotstar), गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store), ब्लूटूथ स्टीरियो (Bluetooth Stereo), स्मार्ट मैनेजर (Smart Managaer) जैसे ऐप्स सपोर्ट मिलते हैं। इस टीवी में ब्लूटूथ 5.0, एक RF पोर्ट, एक RJ45 ईथरनेट पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट, वाई-फाई 802.11 ए/ब/जी/एन/एसी और दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं।

