सावधान! सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट से बचकर रहें, एडवाइजरी हुई जारी

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि URL पर जाने से पहले आप चेक कर लें कि ये आधिकारिक वेबसाइट है या नहीं।

Edited by Avinash Tiwari

भारत का सुप्रीम कोर्ट। (फोटो- एएनआई)

