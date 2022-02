स्टाइलिश लुक वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में देते हैं 181km की रेंज, जानिए फीचर्स और कीमत

बजाज ने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो वेरिएंट अर्बन और प्रीमियत वेरिएंट में लॉन्च किया था। इनकी एक्स शोरूम कीमत क्रमश: 1 लाख रुपये और एक लाख 15 हजार रुपये है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रेट्रो स्टाइल में डिजाइन किया गया है।

पेट्रोल की बढ़ती कीमत और पर्यावरण के प्रति बढ़ी जागरुकता के चलते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अगर आप भी ज्यादा चलने वाला और स्टाइलिश लुक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे हैं तो यहां हम आपके लिए उसकी जानकारी लेकर आए हैं। जिसमें आपको ओला S1 प्रो, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक, टीवीएस iQube और हाल ही में लॉन्च हुआ Jaunty Plus स्कूटर्स की जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं इन चारों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में…

TVS iQube – टीवीएस का iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1 लाख 15 हजार रुपये है। ये स्कूटर सिंगल चार्ज में 75 किमी तक की रेंज देता है। वहीं ये स्कूटर केवल 4.2 सेकेंड में 0 से 40 किमी की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है और इसकी टॉप स्पीड 78 किमी प्रति घंटा है। iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज होने में 5 घंटे का समय लगता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको Geo-Fencing और Geo Tagging जैसे फीचर मिलते हैं। iQube में हेडलैम्प फ्रंट ऐपर्न में लगा है और इसमें LED डेटाइम रनिंग लाइट दी गई है।

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर – बजाज ने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो वेरिएंट अर्बन और प्रीमियत वेरिएंट में लॉन्च किया था। इनकी एक्स शोरूम कीमत क्रमश: 1 लाख रुपये और एक लाख 15 हजार रुपये है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रेट्रो स्टाइल में डिजाइन किया गया है। जिसमें आपको राउंड हैडलैम्प और एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट मिलती है जो क्रोम बेजल के साथ आती है। वहीं इसकी रेंज की बात करें तो ये सिंगल चार्ज में 90 किमी तक चलाया जा सकता है और इसके चार्ज होने में 5 घंटे का समय लगता है।

OLA S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर – ओला के एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स शोरूम कीमत 1 लाख 29 हजार 999 रुपये है इस स्कूटर में आपको 3.97 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो इसे 181 किमी की सिंगल चार्ज में रेंज देती है। वहीं इसे 18 मिनट में चार्ज करके 75 किमी तक चलाया जा सकता है। ओला एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर को 4 घंटे 48 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। इस स्कूटर में कंपनी ने हाइटेक फीचर्स दिए हैं जैसे आपको इसमें 7 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, एक नेविगेशन सिस्टम, ओटीए अपडेट, 4 जी कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड, हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज़ कंट्रोल, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, साइड स्टैंड अलर्ट, टैम्पर अलर्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है।

Jaunty Plus ई-स्कूटर – इस स्कूटर की एक्स शोरूम कीमत 1 लाख 10 हजार 460 रुपये है। Jaunty Plus ई-स्कूटर में आपको 60V/40Ah क्षमता की बैटरी मिलती है जो स्कूटर को सिंगल चार्ज में 120 किमी तक की रेंज देती है और इसे फुल चार्ज करने में 4 घंटे का समय लगता है। Jaunty plus में हाई-परफॉर्मेंस मोटर, क्रूज कंट्रोल स्विच, इले‍क्‍ट्रॉनिक असिस्‍टेड ब्रेकिंग सिस्‍टम (ईएबीएस) और एंटी-थेफ्ट अलार्म जैसे फीचर्स मिलते हैं।