Sony Xperia 1 V: सोनी ने लॉन्च किया 12GB रैम व 256GB स्टोरेज वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन, जानें कीमत व सारी खूबियां

Sony Xperia 1 V Launched: सोनी एक्सपीरिया 1 V स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली 6.5 इंच OLED डिस्प्ले दी गई है।

सोनी एक्सपीरिया 1 V स्मार्टफोन लॉन्च

Sony Xperia 1 V Launched: सोनी ने ग्लोबल मार्केट और यूरोप में अपना नया स्मार्टफोन Sony Xperia 1 V लॉन्च कर दिया है। Sony के इस फ्लैगशिप फोन में 4K HDR डिस्प्ले, Exmor T Image सेंसर दिए गए हैं। नए फोन में 12GB रैम, 256GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। लेटेस्ट सोनी एक्सपीरिया 1 V में क्या-कुछ है खास? जानें फोन की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सबकुछ… Sony Xperia 1 V Price सोनी एक्सपीरिया 1 V को यूरोपीय मार्केट में 1399 डॉलर (करीब 1,14,700 रुपये) में लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन ग्रीन और ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध है। फोन को 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट में उपलब्ध कराया गया है। हैंडसेट की बिक्री जून में यूरोप में शुरू होगी। Sony Xperia 1 V specifications सोनी एक्सपीरिया 1 V में 6.5 इंच OLED डिस्प्ले दी गई है जो 21:9 CinemaWide 4K HDR सपोर्ट के साथ आती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 12 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। एक्सपीरिया 1 V स्मार्टफोन नए Exmor T इमेज सेंसर के साथ आता है। Also Read गूगल ने Duet AI के साथ खेला बड़ा दांव, Gmail, Docs, Sheets, Meet में अब AI का दबदबा कैमरे की बात करें तो Sony Xperia 1 V में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में अपर्चर एफ/1.9, हाइब्रिड OIS/EIS सपोर्ट के साथ 52 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। हैंडसेट में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा है जो अपर्चर एफ/2.2 के साथ आता है। फोन में 15.6x हाइब्रिड ज़ूम के साथ 12 मेगापिक्सल टेलिफोटो सेंसर मौजूद हैं। फोन में अल्ट्रा-वाइड कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा S-Cinetone और Creative Look जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Also Read 64MP कैमरे वाला सस्ता Pixel 7a स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानें कीमत व फीचर्स सोनी एक्सपीरिया 1 V को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। हैंडसेट का डाइमेंशन 165 x 71 x 8.3 mm और वज़न 187 ग्राम है। स्मार्टफोन IP65/68 रेटिंग के साथ आता है। सिक्यॉरिटी के लिए इस फ्लैगशिप फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। स्मार्टफोन 3.5 एमएम ऑडियो जैक और 360 Reality Audio सपोर्ट के साथ आता है।

