Facebook पर कोई दूसरा करेगा लॉगिन तो तुरंत मिलेगा नोटिफिकेशन, जानें तरीका

फेसबुक, हैकर्स के लिए लोगों की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचने का मुख्य टारगेट रहा है क्योंकि लोग फेसबुक पोस्ट, फोटो के साथ-साथ अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो साझा करते हैं और यही कारण है कि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक व्यक्तिगत जानकारी है। फेसबुक में पहले से ही ऐसी सुविधा है जो यूजर्स को डिवाइस, नाम और स्थान सहित लॉगिन से संबंधित जानकारी दिखाती है। हालांकि, फेसबुक के पास ऐसी सुविधा भी है कि अगर कोई आपके फेसबुक अकाउंट से छेड़छाड़ करेगा तो उसका अलर्ट आपके पास आएगा। हालांकि इस सुविधा को खुद ही ऑन करना पड़ता है। जो यूजर्स फेसबुक से लॉगिन अलर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

फेसबुक ऐप में: सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में फेसबुक ऐप खोलें। अब ऐप में ऊपर राइट साइड में आ रहे 3 डॉट्स पर टेप करें। अब स्क्रोल करके नीचे आएं और ‘Settings & Privacy’ के ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद सेटिंग्स पर टैप करें। सेटिंग्स पर टैप करने के बाद कई ऑप्शन आएंगे अब ‘Security and Login’ पर टैप करें। इसके बाद ‘Setting Up Extra Security’ का ऑप्शन आएगा इस पर टैप करें और अब ’Get alerts about unrecognised logins’ पर टैप करें। अब यहां नोटिफिकेशन, मैसेंजर और ईमेल के सामने आ रहे चेक बॉक्स पर टैप कर दें। अब “Get notification’ पर क्लिक करें। अब आपके पास अलर्ट के मैसेज आने लगेंगे।

वेबसाइट पर: सबसे पहले www.facebook.com पर जाएं। अब इसके राइट साइड में आ रहे तीर के निशान पर क्लिक करें। अब यहां सेटिंग्स पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज खुल जाएगा। अब लेफ्ट साइड में आ रहे पहले ऑप्शन ‘Security and Login’ पर क्लिक करें। अब यहां आप स्क्रोल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो आपक Get alerts about unrecognised logins का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही कई ऑप्शन खुल जाएंगे। अब यहां ‘Get Notifications’ पर क्लिक करके Save Change पर क्लिक कर दें। अब आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे।

