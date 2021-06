Best smartwatch under 10000 in india: भारतीय बाजार में Xiaomi, Realme, Amazfit जैसे ढेरों ब्रांड मौजूद हैं, जो स्मार्टवॉच बेच रही हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्टवॉच के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कई अच्छे फीचर्स के संग आती हैं। इनमें न सिर्फ अच्छी बैटरी बल्कि बड़ी स्क्रीन और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ग्लास मिलेंगे।

huami Amazfit GTS 2e Price feature

huami Amazfit GTS 2e को फ्लिपकार्ट से 9999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस वॉच में 1.65 इंच का एमोलेड एचडी डिस्प्ले दिया गया है, जो ग्लास से कर्व्ड ग्लास से कवर है । इसमें 24 घंटे काम करने वाला हार्ट रेट मॉनिटर है और SpO2 मेजरमेंट फीचर है, जो ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बताता है। कंपनी ने इसमें 90 बिल्ट इन स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इसमें बैटरी 14 दिन तक चलती है। यह वॉच ऑफलाइन वॉयस फीचर के साथ आती है।

Realme Watch S Pro Price feature

realme Watch S Pro को फ्लिपकार्ट से 9999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 1.39 इंच का लार्ज एमोलेड टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। यह भी सिंगल चार्ज पर 14 दिन तक चलती है। हेल्थ ट्रैकिंग के लिए इसमें ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट रेट मॉनिटर फीचर दिया गया है। इसमें 15 स्पोर्टस मोड दिए गए हैं। यह वॉच 5ATM Water Resistance फीचर के साथ आती है।

Evolves NextFIT Price feature

Evolves NextFIT को फ्लिपकार्ट से 5699 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस वॉच में 1.28 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें टच स्क्रीन, म्यूजिक कंट्रोल और कॉलिंग का सपोर्ट दिया गया है। फ्लिपकार्ट के मुताबिक, इसमें 14 दिन का बैटरी बैकअप है। कंपनी इसमें SpO2 सेंसर भी देती है।

Xiaomi Mi Watch Revolve price feature

Mi Watch Revolve को बीते साल लॉन्च किया गया था। इस वॉच की कीमत 7999 रुपये है। इसे ऑफिशियल साइट से खरीदा जा सकता है। इसमें 1.39 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 454×454 है। यह टच स्क्रीन है। कंपनी ने इसमें 420 एमएएच की बैटरी दी है, जो फुल चार्ज पर दो सप्ताह का स्टैंडबाय बैकअप देती है, जबकि जीपीएस के साथ यह 20 घंटे का बैकअप देती है।