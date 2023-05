Best Smartphones: 25000 रुपये से कम में मिल रहे Realme, Poco, Lava, iQOO के स्मार्टफोन, देखें टॉप-5 ऑप्शन

Best Phones under 25000 Rs: iQOO Z7, Lava Agni 2, Poco X5 Pro, Realme 10 Pro+ स्मार्टफोन 25000 रुपये से कम में आते हैं।

Realme 10 Pro Plus में 108MP कैमरा दिया गया है।

Smartphones under 25000 Rs: आजकल बाजार में लॉन्च हो रहे अधिकतर स्मार्टफोन 25000 रुपये के आसपास आते हैं। Poco, Realme, iQOO जैसी कंपनियां लगातार नई डिवाइस बाजार में उतार रही हैं और इनमें बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप भी एक नया मिड-रेंज फोन चाहते हैं जो हर डिपार्टमेंट में बढ़िया करे तो हम आपको बताएंगे 25000 रुपये से कम वाले स्मार्टफोन्स के बारे में… iQOO Z7 iQOO Z7 स्मार्टफोन इस लिस्ट में शामिल सबसे सस्ता स्मार्टफोन है और 20000 रुपये से कम में आने वाले बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन में से एक है। इस हैंडसेट में 6.38 इंच फुलएचडी+ 90 हर्ट्ज़ AMOLED स्क्रीन दी गई है। यह स्मार्टफोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। आईक्यू का यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड FunTouch OS 13 के साथ आता है। स्मार्टफोन में OIS के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है जिससे दिन की रोशनी में बेहतरीन तस्वीरें ली जा सकती हैं। फोन से 4K में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 920 चिपसेट दिया गया है। iQOO Z7 स्मार्टफोन की कीमत देश में 18,999 रुपये से शुरू होती है। Also Read 11,000 कर्मचारियों की होगी वोडाफोन से छुट्टी, एक झटके में हजारों बेरोजगार Lava Agni 2 लावा अग्नि 2 स्मार्टफोन एक मिड-रेंज डिवाइस है जो कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आती है। हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 प्रोसेसर दिया गया है जो डाइमेंसिटी 1080 चिपसेट का थोड़ा फास्ट वर्जन है। यह हैंडसेट 120 हर्ट्ज़ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है। फोन में रियर पर OIS के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। Also Read WhatsApp Chat Lock: अब कोई नहीं देख पाएगा आपके प्राइवेट मैसेज, आ गया चैट लॉक करने वाला नया फीचर लावा के इस स्मार्टफोन को 25,000 रुपये से कम दाम में खरीदा जा सकता है। यह हैंडसेट 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। डिवाइस ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। और कंपनी ने फोन में दो साल के लिए ऐंड्रॉयड व तीन साल के लिए सिक्यॉरिटी अपडेट देने का वादा किया है। Lava Agni 2 स्मार्टफोन 24 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और इसे 21,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफर्स व डिस्काउंट के साथ यह फोन 19,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Poco X5 Pro पोको एक्स5 प्रो स्मार्टफोन को इसी साल स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। फोन में ब्राइट AMOLED स्क्रीन दी गई है जिसे सूरज की रोशनी में इस्तेमाल करना बेहद आसान है। Poco X5 Pro स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। फोन से दिन की रोशनी और रात में बढ़िया क्वॉलिटी की तस्वीरें कैद होती हैं। फोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है और कंपनी ने दो ऐंड्रॉयड अपग्रेड का दावा किया है। अगर आप मूवी देखना, गेम खेलना और फोटोज लेना पसंद करते हैं तो पोको एक्स5 प्रो एक मजबूत डिवाइस है। यह फोन प्लास्टिक बैक पैनल के साथ आता है। 25000 रुपये से कम में 256 जीबी स्टोरेज वाला यह चुनिंदा डिवाइस में एक है। 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वाले Poco X5 Pro की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है। Motorola Edge 30 मोटोरोला एज 30 एक बढ़िया मिड-रेंज डिवाइस है जो स्टॉक ऐंड्रॉयड एक्सपीरियंस ऑफर करता है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट दिया गया है। हैंडसेट में 6.5 इंच फुलएचडी+ 144 हर्ट्ज़ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। फोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है। स्नैपड्रैगन 778G स्मार्टफोन हर दिन के टास्क के लिए बेहतरीन है। स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा। इस फोन को 25000 रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। Motorola Edge 30 की खामियों में से एक है इसमें दी गई 4020mAh की बैटरी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि फोन में ऐंड्रॉयड 14 अपडेट मिलेगा या नहीं। 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट वाले Motorola Edge 30 की कीमत 23999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Realme 10 Pro Plus रियलमी 10 प्रो प्लस कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आने वाले सबसे अफॉर्डेबल फोन में से एक है। स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 चिपसेट दिया गया है। हैंडसेट में 6.7 इंच 120 हर्ट्ज़ AMOLED स्क्रीन दी गई है और मूवी देखने व इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए बेस्ट है। रियलमी के दूसरे मिड-रेंज डिवाइस की तरह ही यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड RealmeUI 4.0 के साथ आता है। अगर आप सोशल मीडिया पर अक्सर फोटो पोस्ट करते रहते हैं तो 108 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथआप दिन व रात में बढ़िया क्वॉलिटी की फोटो कैप्चर कर सकते हैं। स्मार्टफोन में कर्व्ड स्क्रीन दी गई है। Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन को 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

