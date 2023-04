Smartphone Buying Guide: 20000 रुपये से कम में कौन सा फोन खरीदें? किसे खरीदना है फायदे का सौदा?

iQOO Z7 5G vs Poco X5 5G Comaprision: आईक्यू और पोको के 5जी स्मार्टफोन में कौन है ज्यादा बेस्ट? जानें किसे खरीदे?

आईक्यू ज़ेड7 5जी vs पोको एक्स5 5जी

Poco और iQOO- दोनों ही स्मार्टफोन ब्रैंड को देश में किफायती दाम में पावरफुल फीचर्स वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। iQOO Z7 5G ने हाल ही में भारत में 20000 रुपये से कम दाम में एंट्री की है। Poco X5 5G भी इसी प्राइस कैटिगिरी वाला स्मार्टफोन है। आपको बताते हैं पोको एक्स5 5जी और आईक्यू ज़ेड7 5जी में कौन सा फोन है ज्यादा बेहतर? करते हैं इन दोनों हैंडसेट की तुलना और बताते हैं इनकी फीचर्स व कीमत के बारे में… iQOO Z7 5G vs Poco X5 5G Price in india आईक्यू ज़ेड7 5G के 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट की कीमत 18,999 रुपये है। जबकि 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को देश में 19,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। यह फोन पैसिफिक नाइट और नॉर्वे ब्लू कलर वेरियंट में आता है। पोको एक्स5 5जी के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 18,999 रुपये है। स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 20,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह डिवाइस सुपरनोवा ग्रीन, जगुआर ब्लैक और वाइल्डकैट ब्लू कलर में आता है। Also Read डब्बा TV को बाय कहने का टाइम! सिर्फ 6,499 रुपये में मिल रहा LED टीवी, जानें क्या है ऑफर iQOO Z7 5G vs Poco X5 5G Design आईक्यू ज़ेड7 5जी में बढ़िया डिजाइन दी गई है और डिवाइस में रियर पर सबसे ऊपर बांये कोने में कैमरा आइलैंड है। कैमरा मॉड्यूल में दो सर्कुलर कैमरा कटआउट और फ्लैश दिए गए हैं। डिवाइस पर नीचे की तरफ बीच में iQOO की ब्रैंडिंग देखीजा सकती है। डिस्प्ले पर बीच में फ्रंट कैमरे के लिए वॉटरड्रॉप नॉच दी गई है। हैंडसेट में दांयी तरफ वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिए गए हैं। फोन में नीचे की तरफ टाइप-सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स मिलते हैं। Also Read खुशखबरी! Oppo Reno 7 Pro के दाम में 5000 रुपये की भारी कटौती, जानें नया दाम Poco X5 5G की बात करें तो रियर पर रेक्टांगुलर कैमरा मॉड्यूल में दो बड़े और एक छोटा कटआउट सेंसर के लिए दिया गया है। डिवाइस में सबसे ऊपर दांये कोने पर पोको की ब्रैंडिंग देखी जा सकती है। फोन में डिस्प्ले पर एक पंच-होल कटआउट है जिसमें फ्रंट कैमरा मौजूद है। दांयी तरफ पावर और वॉल्यूम रॉकर बटन दिए गए हैं। स्मार्टफोन में नीचे की तरफ यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिलते हैं। फोन के पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर इंटिग्रेटेड है। iQOO Z7 5G vs Poco X5 5G Display आईक्यू ज़ेड7 5जी में 6.38 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है। डिस्प्ले 1080×2400 पिक्सल रेजॉलूशन सपोर्ट करती है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Schott Zensation glass दिया गया है। Poco X5 5G की बात करें तो 6.67 इंच सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। डिवाइस में स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। iQOO Z7 5G vs Poco X5 5G Performance आईक्यू ज़ेड7 5जी में मीडियाटेक डाइमेंसिट 920 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Funtouch OS 13 के साथ आता है। पोको एक्स5 5जी स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5जी प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड MIUI 13 के साथ आता है। iQOO Z7 5G vs Poco X5 5G Camera आईक्यू ज़ेड7 5जी स्मार्टफोन में ड्यूल-रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मौजूद है। पोको एक्स5 5जी हैंडसेट ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। फोन मे 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मौजूद हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए यह फोन 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है। iQOO Z7 5G vs Poco X5 5G Battery आईक्यू ज़ेड7 5जी स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है जो 44W फास्ट चार्जिंग सपर्ट करती है। कंपी का दावा है कि फोन सिर्फ 25 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज हो जाएगा। वहीं पोको एक्स5 5जी स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि फोन सिर्फ 60 मिनट में 0 से 100 फीसदी तक चार्ज हो जाएगा। iQOO Z7 5G vs Poco X5 5G Conclusion फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के लिहाज से देखें तो 18 से 22000 रुपये के बीच में आने वाले ये दोनों ही स्मार्टफोन लगभग एक जैसी परफॉर्मेंस देंगे। हालांकि, आप डिस्प्ले, प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश रेट और कैमरा स्पेसिफिकेशन्स के लिहाज से अपनी प्राथमिकता तय कर सकते हैं। अगर आप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, Super AMOLED डिस्प्ले, बेहतर फोटोग्राफी चाहते हैं तो पोको एक्स5 5जी ले सकते हैं। जबकि क्लासी डिजाइन और बेहतर बैटरी लाइफ, कैमरा परफॉर्मेंस आपकी प्राथमिकता हैं तो आप iQOO Z7 5G को चुन सकते हैं https://www.jansatta.com/blank.html

