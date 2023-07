सबसे स्लिम और हल्के स्मार्टफोन: Motorola, Vivo, iPhone, Xiaomi के टॉप- स्मार्टफोन, जानें डिटेल

lightest smartphones of 2023: Motorola Edge 40, Vivo V27 Pro, iPhone 13 mini, Xiaomi 11 Lite 5G NE स्मार्टफोन स्लिम और लाइटवेट डिजाइन के साथ आते हैं।

मोटोरोला एज40 स्मार्टफोन लेदर बैक पैनल के साथ आते हैं।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram