Sharp Aquos R8, R8 Pro: ड्यूल कैमरे वाले दो नए फोन की बाजार में धांसू एंट्री, जानें सारे स्पेसिफिकेशन्स

Sharp Aquos R8, R8 Pro Launched: शार्प एक्वॉस आर8 और आर8 प्रो स्मार्टफोन में क्रमशः 4570mAh और 5000mAh की बैटरी दी गई है।

शार्प एक्वॉस आर8 स्मार्टफोन में 50.3 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है।

Sharp Aquos R8, Sharp Aquos R8 Pro Launched: Sharp Aquos R8 और Sharp Aquos R8 Pro स्मार्टफोन को जापान में लॉन्च कर दिया गया है। शार्प के इन दोनों हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। शार्प एक्वॉस आर8 और शार्प एक्वॉस आर8 प्रो स्मार्टफोन में 240 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और Leica-ब्रैंडेड ड्यूल रियर कैमरे दिए गए हैं। Aquos R8 फोन को ब्लू और क्रीम कलर में लॉन्च किया गया है जबकि Aquos R8 Pro स्मार्टफोन ब्लू कलर में आता है। Sharp Aquos R8 specifications शार्प एक्वॉस R8 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। स्मार्टफोन में 6.39 इंच फुलएचडी+ (1,080 x 2,340 पिक्सल) IGZO OLED डिस्प्ले दी गई है। फोन 240 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट के साथ आता है और डॉल्बी विज़न सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर 4nm स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए हैंडसेट में एड्रेनो 740 GPU और 8GB रैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कैमरे की बात करें तो Sharp Aquos R8 में ड्यूल कैमरा सेंसर दिया गया है। यह फोन 50.3 मेगापिक्सल हेक्टर सेंसर के साथ आता है जिसे Leica की साझेदारी में बनाया गया है। रियर पर 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड सेकंडरी कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में आगे की तरफ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Also Read पोको और रेडमी के फोन में कौन है बेस्ट? जानें किसे खरीदना है फायदे का सौदा Sharp Aquos R8 में 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है जिसे 1 टीबी तक के माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और 3.5 एमएम हेडफोन जैक, ग्लोनास और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिए गए हैं। हैंडसेट में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमस के साथ स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। फोन मिलिट्री-ग्रेड (MIL-STD-810G) सर्टिफिकेशन के साथ आता है। फोन को पावर देने के लिए 4570mAh की बैटरी दी गई है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हैंडसेट का वज़न 170 ग्राम है। Also Read 200MP कैमरे वाला Realme स्मार्टफोन जल्द आ रहा भारत, कंपनी ने किया बड़ा खुलासा Sharp Aquos R8 Pro specifications शार्प एक्वॉस आर8 प्रो स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। स्मार्टफोन में 6.6 इंच WUXGA+ Pro IGZO (1,260 x 2,730 पिक्सल) OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज़ तक है और यह डॉल्ब विज़न सपोर्ट करती है। फोन में ऑक्टा-कोर 4nm स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए हैंडसेट में एड्रेनो 740 GPU मिलता है। फोन में 12GB रैम दी गई है। Sharp Aquos R8 Pro में ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में 47.2 मेगापिक्सल प्राइमरी 1-इंच Summicron सेंसर दिया गया है जो Leica के साथ साझेदारी में डिवेलप किया गया है। इसके अलावा हैंडसेट में 1.9 मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर भी है। हैंडसेट में आगे की तरफ 12.6 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मौजूद है। इस नए स्मार्टफोन में 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। हैंडसेट में इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। फोन में सिक्यॉरिटी के लिए मिलिट्री-लेवल MIL-STD-810G सर्टिफिकेशन मिलता है। Aquos R8 Pro को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में डॉल्बी एटमस सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं।

