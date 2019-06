श्याओमी (Xiaomi) रेडमी सीरीज के चुनिंदा फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल, चीन मूल की इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में रेडमी सीरीज के उन स्मार्टफोन्स की सूची जारी की है, जिन पर अब से एमआईयूआई के ताजा अपडेट्स नहीं मिलेंगे। लिस्ट में शुरुआत में सात फोन्स थे, जो कि बढ़कर 10 कर दिए गए हैं।

आगे इन फोन्स पर एमआईयूआई 11 अपग्रेड या फिर ग्लोबल बेटा अपडेट न मिल पाने से इन स्मार्टफोन यूजर्स को अपनी डिवाइस से विज्ञापन हटाने वाला फीचर नहीं मिलेगा। हालांकि, कंपनी अभी के लिए इन मॉडल्स पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी ऐप्स मुहैया कराती रहेगी, लेकिन ये कब तक उपलब्ध रहेंगे? फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

लिस्ट में कौन-कौन से हैं फोन्स?: रेडमी नोट 3, रेडमी नोट 4, रेडमी 6ए, रेडमी 6, रेडमी 3एस, रेडमी 3एक्स, रेडमी प्रो, रेडमी 4ए, रेडमी 4 और रेडमी वाई 2। ऐसे में अगर आप इनमें से कोई फोन इस्तेमाल करते हैं, तो ताजा एमआईयूआई 11 अपडेट पाने की उम्मीद न रखें।

इसी बीच, श्याओमी अंडर-डिस्प्ले कैमरा पर काम कर रहा है। हाल ही में चीनी कंपनी के सह-संस्थापक लिन बिन ने ‘वीबो’ पर संकेत दिए थे कि जल्द ही नए किस्म का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह बाजार में कब तक आएगा। इसी दौरान, श्याओमी की ओर से उसके वीबो हैंडल पर एक इन्फोग्राम शेयर किया गया, जिसमें उसकी नई तकनीक का जिक्र था।

Do you want a sneak peek at the future? Here you go…introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1

— Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) June 3, 2019