Lunar Eclipse March 2026 Date Time in India: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) अगले महीने की शुरुआत में लगने जा रहा है। स्काईवॉचर्स को दुनिया के कई हिस्सों ब्लड मून (Blood Moon) दिखेगा। आसमान में दिखने वाले ग्रहण के इस अद्भुत नज़ारे को लेकर खगोलविदों में उत्सुकता है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) होगा। क्या भारत में साल के पहले चंद्रग्रहण का नज़ारा दिखाई देगा? चलिए आपको बताते हैं Lunar Eclipse का समय व तारीख से जुड़ी हर डिटेल…

चंद्र ग्रहण कब लगता है?

चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह केवल पूर्णिमा (पूर्ण चंद्र) की रात को ही हो सकता है, जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी के पीछे होता है।

चंद्र ग्रहण का समय: Lunar Eclipse Time

भारतीय समयानुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 2 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर शाम 5 बजकर 33 मिनट तक रहेगा।

कब और कहां देखें देखें चंद्र ग्रहण लाइव: When to Watch Lunar Eclipse 2026

सुपर हार्वेस्ट मून लूनर एकलिप्स 17 सितंबर 2024 को शुरू होगा। ग्रहण की शुरुआत सुबह 6 बजकर 12 मिनट पर होगी और यह 10 बजकर 17 मिनट तक चलेगा। इस ग्रहण के दौरान पूर्ण ग्रहण की अवधि करीब 1 घंटा 23 मिनट होगी।

यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा और पृथ्वी पर इसके बाद अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण न्यू ईयर ईव पर 2028-2029 को लगेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है जिसे आमतौर पर ‘ब्लड मून’ (Blood Moon) कहा जाता है। यह लाल रंग पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश को मोड़ने (प्रकीर्णन) के कारण दिखाई देता है।

कई बड़े स्पेस और एस्ट्रोनॉमी प्लेटफॉर्म जैसे NASA, European Space Agency (ESA) और कई अन्य यूट्यूब चैनल व सोशल मीडिया अकाउंट्स (Social Media Accounts) पर इस चंद्र ग्रहण के नजारे को लाइव देखना संभव होगा। अगर आप घर बैठे चंद्र ग्रहण देखना चाहते हैं तो timeanddate के Youtube चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

कहां-कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण: Lunar Eclipse Visibility

मार्च 2026 का पूर्ण चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और पूर्वी एशिया के आसमान में एक शानदार ‘ब्लड मून’ दिखाई देगा बशर्ते आप सही दिशा में देखें।

3 मार्च को यह ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण (Blood moon total lunar eclipse) उन अरबों लोगों को दिखाई देगा जो पृथ्वी पर उस जगह मौजूद होंगे जहां रात है। हालांकि, सबसे बेहतरीन दृश्य उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र से देखने को मिलेंगे।

आंशिक चंद्र ग्रहण यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में यह अलग-अलग चरणों में निम्नलिखित प्रमुख शहरों में देखा जा सकेगा। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, गुवाहटी, इम्फाल, शिलॉन्ग, कोहिमा और ईटानगर।

वहीं दूसरी ओर, पूर्ण चंद्र ग्रहण इन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शहरों में देखा जा सकेगा: लीमा, न्यू यॉर्क सिटी, टोरंटो, सिडनी, मेलबर्न, लॉस एंजिलिस, सिएटल, वॉशिंगटन, डी.सी., सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग।

पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लालिमा लिए दिखाई देता है, जिसे आमतौर पर ‘ब्लड मून’ कहा जाता है, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका होता है।

2026 में कब-कब है चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse 2026 in India)

2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण लगेंगे। पहला 3 मार्च 2026 को जो भारत में दिखाई देगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा (ब्लड मून) होगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। पढ़ें पूरी खबर…