Surya Grahan 2026 LIVE Updates: साल 2026 का पहला और बेहद खास खगोलीय नज़ारा अब बस एक दिन दूर है। मंगलवार 17 फरवरी 2026 (मंगलवार) को लगने वाले वलयाकार सूर्य ग्रहण को लेकर दुनियाभर में लोगों के बीच उत्सुकता है। ‘रिंग ऑफ फायर’ कहलाने वाले इस अनोखे सूर्य ग्रहण में चंद्रमा, सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा और आसमान में आग के छल्ले (Ring Of Fire) जैसा अद्भुत दृश्य दिखाई देगा।

हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। लेकिन अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसका खास प्रभाव रहेगा। ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा, शाम 5:42 बजे अपने चरम पर पहुंचेगा और रात 7:57 बजे समाप्त होगा।

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको सूर्य ग्रहण 2026 से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट, समय, वैज्ञानिक जानकारी और खास तथ्यों से रू-ब-रू कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।

सूर्य ग्रहण 2026 से जुड़े सवाल (Surya Grahan 2026 FAQs)

सवाल: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कब है?

जवाब: 17 फरवरी 2026 (मंगलवार) को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा।

सवाल: यह सूर्य ग्रहण किस प्रकार का होगा?

जवाब: यह वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) होगा, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जाता है।

सवाल: ‘रिंग ऑफ फायर’ क्या होता है?

जवाब: जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता और किनारों पर आग के छल्ले जैसा प्रकाश दिखाई देता है, तो उसे ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जाता है।

सवाल:सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा? (IST)

जवाब: शुरुआत: दोपहर 3:26 बजे

मध्य: शाम 5:42 बजे

समापन: रात 7:57 बजे

सवाल: क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

जवाब: नहीं, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।

डिस्क्लेमर: “चूंकि यह भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए भारतीय पंचांग के अनुसार सूतक काल मान्य नहीं होगा”।

Live Updates