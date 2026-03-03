अल्बर्ट आइंस्टीन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्हें मॉडर्न साइंस का सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक माना जाता है। उनका जन्म 14 मार्च, 1879 को जर्मनी के उल्म (Ulm) शहर में हुआ था। बचपन में वे बोलने में धीमे थे, लेकिन गणित और फिजिक्स में उनकी रुचि बहुत गहरी थी। उनकी इसी रुचि ने उन्हें पहचान दिलाई। हालांकि, वो 1919 मई महीने में लगे सूर्य ग्रहण के बाद विश्व-भर में फेमस हो गए। ऐसा क्यों आइये पढ़ते हैं।

दरअसल, फरवरी 1919 में ग्रीनविच और कैम्ब्रिज ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स की दो टीमें सोब्राल, ब्राजील और प्रिंसिपे (अफ्रीका के तट से दूर एक द्वीप) के लिए निकलीं थीं। उनके पास एडवांस्ड इक्विपमेंट थे जिनसे वे 29 मई को साउथ अमेरिका, अटलांटिक महासागर और अफ्रीका में लगने वाले सोलर एक्लिप्स (सूर्य ग्रहण) की तस्वीरें ले सकें।

कई साइंटिस्ट को थ्योरी पर था शक

रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के फ्रैंक डायसन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्थर एडिंगटन ने इन अभियानों का इंतजाम किया था। इनका मकसद अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को टेस्ट करना था, जो 1915 में पब्लिश हुई थी और कई साइंटिस्ट अब भी इसे शक की नजर से देखते थे।

इस ग्रहण ने जनरल रिलेटिविटी ‘सामान्य सापेक्षता’ के एक जरूरी नतीजे, यानी ग्रेविटी से लाइट के मुड़ने को वेरिफाई करने का एक दुर्लभ मौका दिया। आइंस्टीन की थ्योरी में यह अंदाजा लगाया गया था कि स्पेस में किसी बड़े बॉडी के पास से गुजरने वाली लाइट की किरणें, बॉडी के मास से बने स्पेस-टाइम में कर्व को फॉलो करते हुए साफ तौर पर मुड़ी हुई दिखेंगी।

अगर किसी दूर के तारे से निकलने वाली रोशनी की किरण सूरज के किनारे के पास से गुजरती है, तो आइंस्टीन ने लगभग 1.75 आर्क सेकंड का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया। आम हालात में, आइंस्टीन के अंदाजे को टेस्ट करना नामुमकिन था, क्योंकि सूरज की रोशनी पास के तारों की रोशनी को दबा देती है, जिससे वे धरती पर देखने वालों को दिखाई नहीं देते।

ग्रहण ने तस्वीरें लेने का मौका देता

हालांकि, ग्रहण का अंधेरा एस्ट्रोनॉमर्स को सूरज के चारों ओर तारों के मंडल को देखने और उनकी तस्वीरें लेने का मौका देता। रात में ली गई रेफरेंस तस्वीरों से तस्वीरों की तुलना करके, यह पता लगाना मुमकिन होता कि सूरज की मौजूदगी ने तारों की रोशनी को कितना मोड़ा है। आसानी से, हाइड्स नाम के चमकीले तारों का एक झुंड ग्रहण के दौरान सूरज के पास दिखाई देगा।

ग्रहण के दिन प्रिंसिपे टीम को बीच-बीच में बादल छाए रहने से परेशानी हुई, और ब्राजील की टीम को कम क्वालिटी वाले बैकअप टेलीस्कोप का सहारा लेना पड़ा, जब मुख्य टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरें फोकस से बाहर थीं। हालांकि, दोनों टीमें आखिरकार तस्वीरें लेने में कामयाब रहीं।

कई महीनों के एनालिसिस के बाद, एडिंगटन और डायसन ने नवंबर में अनाउंस किया कि उनके नतीजों ने जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को सपोर्ट किया है। मीडिया ने इस खबर को जोर-शोर से रिपोर्ट किया। लंदन के टाइम्स ने अनाउंस किया, “साइंस में क्रांति। यूनिवर्स की नई थ्योरी। न्यूटन के आइडिया खत्म हो गए।” न्यूयॉर्क टाइम्स ने जोर देकर कहा, “आसमान में सब रोशनी तिरछी हो गई।”

इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना दिया

इस अनाउंसमेंट ने तुरंत आइंस्टीन, जो तब एक ठीक-ठाक जाने-माने फिजिसिस्ट थे, को इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना दिया। मीडिया कवरेज में आइंस्टीन के काम के गूढ़ नेचर पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इस बात पर जोर दिया गया कि दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो इसे समझ सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि 1919 वह साल था जब आइंस्टीन का नाम सुपरह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का दूसरा नाम बन गया—जिससे आइंस्टीन-थीम वाले मर्चेंडाइज की छोटी इंडस्ट्री मुमकिन हुई जो आज भी मौजूद है। उन्होंने 1921 में कई वर्ल्ड टूर में से पहला शुरू किया।