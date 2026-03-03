Chandra Grahan 2026: आखिरकार चंद्रग्रहण का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस साल का सबसे बड़ा Lunar Eclipse March 2026 भारत समेत पूरी दुनिया में देखा जाएगा। खास बात यह है कि यह Blood Moon 2026 India के रूप में नज़र आएगा और भारत में लोग इसे देख पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि Chandra Grahan कब है तो हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में हर डिटेल। जानें कब, कहां और कैसे देख पाएंगे आप यह Lunar Eclipse। जानिए यहां पर पूरे Chandra Grahan 2026 date and time in India, sutak kaal, और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग (Live Streaming in India)…

कब है चंद्र ग्रहण?

यह चंद्रग्रहण 3 मार्च 2026 की दोपहर को लगेगा और लगभग 3.5 घंटे तक चलेगा।

India Meteorological Department के अनुसार भारतीय मानक समय (IST) के मुताबिक ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 बजे होगी। पूर्ण चरण (टोटल फेज) शाम 4:34 बजे शुरू होगा और शाम 5:33 बजे समाप्त होगा। इसके बाद ग्रहण की अंतिम अवस्था जारी रहेगी और संपूर्ण ग्रहण शाम 6:48 बजे समाप्त हो जाएगा।

Lunar Eclipse 2026 LIVE

चंद्रग्रहण को आज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश देखा जा सकेगा। यहां के तेजू नगर में चंद्रोदय शाम 5 बजकर 3 मिनट पर होगा इसलिए सबसे पहले आज चंद्रग्रहण यहां देखा जा सकेगा।

चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है?

जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब पृथ्वी की सबसे गहरी छाया- अम्ब्रा (Umbra) चंद्रमा पर पड़ती है। इसी स्थिति में पूर्ण चंद्रग्रहण होता है।

हालांकि इस दौरान चांद पूरी तरह गायब नहीं होता। वह तांबे या गहरे लाल रंग की आभा में चमकता दिखाई देता है, जिसे आम भाषा में “ब्लड मून” भी कहा जाता है।

इसका वैज्ञानिक कारण पृथ्वी का वायुमंडल है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरती है, तो छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें (नीली और बैंगनी) प्रकीर्णित हो जाती हैं, जबकि लंबी तरंग दैर्ध्य वाली लाल और नारंगी रोशनी मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है। यही वजह है कि ग्रहण के दौरान चांद लाल नजर आता है।

कहां और कैसे देखें चंद्रग्रहण?

आप अपने शहर में चंद्रग्रहण का सटीक समय जानने के लिए Timeanddate.com पर उपलब्ध सिटी लुकअप टूल का उपयोग कर सकते हैं। वहां शहर का नाम दर्ज करते ही स्थानीय समय की जानकारी मिल जाएगी।

चंद्रग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग

अगर आपके क्षेत्र में चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो भी आप इसे ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं।

इटालियन खगोलभौतिकीविद Gianluca Masi द्वारा संचालित Virtual Telescope Project यूट्यूब पर इस चंद्रग्रहण और “ब्लड मून” का सीधा प्रसारण करेगा।

NASA का आधिकारिक YouTube चैनल भी बड़े खगोलीय घटनाओं की लाइव स्ट्रीमिंग करता है।

इसके अलावा Space.com और Drikpanchang.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव अपडेट्स और कवरेज उपलब्ध रहेंगे।

इस तरह आप घर बैठे इस खगोलीय घटना का आनंद ले सकते हैं।