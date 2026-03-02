Go to Live Updates

Lunar Eclipse 3 March 2026 LIVE Updates: 3 मार्च 2026 को आकाश में साल का पहला और बेहद खास पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है। और इसी दौरान चांद लाल आभा में नज़र आता है जिसे ब्लड मून (Blood Moon) कहा जाता है।

होली के दिन पड़ रहा यह खगोलीय संयोग देशभर के स्काईवॉचर्स के लिए खास है। इस लाइव ब्लॉग में हम आपको देंगे ग्रहण की पल-पल की अपडेट, भारत में दृश्यता, प्रमुख समय, वैज्ञानिक तथ्य और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। जुड़े रहिए हमारे साथ…

2026 का पहला चंद्रग्रहण क्यों है खास?

यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में पूरी तरह डूबता है और सूरज की लाल रोशनी वायुमंडलीय प्रकाश अपवर्तन के कारण चंद्रमा पर प्रतिबिंबित होती है। इसी वजह से इसे ब्लड मून कहा जाता है।

चंद्र ग्रहण से जुड़े खास सवाल (Lunar Eclipse FAQ)

सवाल: 3 मार्च 2026 को कौन सा ग्रहण लग रहा है?
जवाब: 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) लग रहा है जिसमें पृथ्वी की छाया पूरी तरह चंद्रमा पर पड़ती है।

सवाल: क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा?
जवाब: भारत के कई हिस्सों में ग्रहण का आंशिक या अंतिम चरण दिखाई दे सकता है। पूर्वोत्तर भारत में दृश्यता बेहतर रहने की संभावना है बशर्ते मौसम साफ हो।

सवाल: चंद्र ग्रहण के दौरान चांद लाल क्यों दिखता है?
जवाब: जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है तो नीली रोशनी बिखर जाती है और लाल रोशनी मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है। इसी कारण चांद लाल दिखाई देता है जिसे “ब्लड मून” कहा जाता है।

सवाल: क्या चंद्र ग्रहण को देखने के लिए खास चश्मे की जरूरत होती है?
जवाब: नहीं, चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं होती।

सवाल: क्या ग्रहण का कोई वैज्ञानिक या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है?
जवाब: वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। इसका मानव स्वास्थ्य या दैनिक जीवन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव साबित नहीं हुआ है।

07:19 (IST) 2 Mar 2026

Lunar Eclipse 2026 LIVE Updates: कहां-कहां दिखाई देगा पूर्ण चंद्र ग्रहण?

3 मार्च को यह ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण (Blood moon total lunar eclipse) उन अरबों लोगों को दिखाई देगा जो पृथ्वी पर उस जगह मौजूद होंगे जहां रात है। हालांकि, सबसे बेहतरीन दृश्य उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र से देखने को मिलेंगे।

07:19 (IST) 2 Mar 2026

भारत में कहां-कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण?

भारत में यह अलग-अलग चरणों में प्रमुख शहरों में देखा जा सकेगा। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, गुवाहटी, इम्फाल, शिलॉन्ग, कोहिमा और ईटानगर।

07:13 (IST) 2 Mar 2026

Lunar Eclipse 2026 LIVE Updates: 2026 का पहला चंद्रग्रहण क्यों है खास?

07:11 (IST) 2 Mar 2026

कल लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण

3 मार्च 2026 को शाम के समय आकाश में पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी Blood Moon की अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है। यह साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) है और इसे विज्ञान में तब देखा जाता है जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच पूरी तरह आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चांद लाल रंग का दिखाई देता है।