how to schedule whatsapp messages: जानें तरीका

WhatsApp Tips and Tricks: Facebook का इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप एक-दूसरे से जुड़े रहने का बेहद ही पॉपुलर माध्यम है। WhatsApp अपने यूजर्स के लिए आए दिन नए-नए फीचर्स को एप में जोड़ता रहता है, लेकिन एक ऐसा फीचर है जो अब भी एप में उपलब्ध नहीं है और वो है मैसेज शेड्यूल करने का तरीका। WhatsApp पर मैसेज शेड्यूल करने का तरीका नहीं है जिस कारण यूजर को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उदाहरण के तौर पर यदि आपको किसी व्यक्ति को रात 12 बजे बर्थडे विश करना है तो ऐसे में रात 12 बजे तक जागना पड़ता है, यदि यह फीचर उपलब्ध होता तो आप कभी भी रात 12 बजे के लिए मैसेज को शेड्यूल कर सकते थे।

WhatsApp में भले ही यह फीचर नहीं है लेकिन हम आपको आपकी इस परेशानी को दूर करने का एक तरीका बताएंगे। एक बात जो ध्यान देने वाली है और वह यह है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि मैसेज शेड्यूल का फिलहाल आधिकारिक तरीका तो नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी एप आपके व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर मैसेज शेड्यूल करने की सुविधा देता है।

अगर आपको प्राइवेसी की चिंता है और आप थर्ड-पार्टी एप को एक्सेस नहीं देना चाहते तो आप WhatsApp द्वारा इस फीचर के आधिकारिक रोलआउट तक का इंतज़ार करें लेकिन यदि आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए तरीके को फॉलो कर सकते हैं।

schedule WhatsApp messages on Android

1) सबसे पहले आपको Google Play Store से SKEDit एप को डाउनलोड करना होगा।

2) एप डाउनलोड होने के बाद एप को ओपन करें और अकाउंट को सेटअप करें।

3) इसके बाद आपको साइन-इन करना होगा।

4) साइन के बाद आपको मैन्यू में जाकर WhatsApp पर टैप करना होगा।

5) इसके बाद एप आपसे कुछ परमिशन मांगेगा।

परमिशन देने के बाद एप में उस व्यक्ति के नाम का चयन करें जिनके लिए आप मैसेज को शेड्यूल करना चाहते हैं। व्हाट्सऐप यूजर को सिलेक्ट करने के बाद अपना मैसेज टाइप करें और फिर आपको नीचे शेड्यूल के आगे डेट और टाइम को सेट करें जिस वक्त आप मैसेज को भेजना चाहते हैं।



इसके बाद आपको नीचे Ask me before sending बटन दिखाई देगा। इस विकल्प को ऑन करें ताकि एप आपको शेड्यूल मैसेज भेजने से पहले नोटिफाई करे। अगर आप इसे ऑन नहीं करते तो आपका मैसेज खुद-ब-खुद सेंड हो जाएगा।

schedule WhatsApp messages on iOS

गौर करने वाली बात यह है कि आईओएस में आपको WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने के लिए अलग से थर्ड पार्टी एप उपलब्ध नहीं है। आप Siri Shortcuts की मदद से भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। नीचे बताए गए तरीके को फॉलो कर आप iPhone पर व्हाट्सऐप मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं।

1) सबसे पहले ऐप्पल एप स्टोर जाकर Shortcuts app को डाउनलोड करें।

2) एप में आपको नीचे की तरफ ऑटोमेशन ऑप्शन मिलेगा, इसे सिलेक्ट करें।

3) इसके बाद दाहिनी तरफ दिख रहे + आइकन पर क्लिक कर Personal Automation को एड करें और Create Personal Automation का चयन करें।

4) जब भी आप मैसेज भेजना चाहते हैं उस हिसाब से टाइम और डेट का चयन करें। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर टैप करें।

5) इसके बाद एड एक्शन और फिर टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें।



how to schedule whatsapp messages: जानें तरीका (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस) how to schedule whatsapp messages: जानें तरीका (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

6) अब आप अपना मैसेज डालें और नीचे दिख रहे + आइकन पर टैप करें।

7) इसके बाद WhatsApp को सिलेक्ट करें और फिर एक्शन लिस्ट में Send Message via WhatsApp ऑप्शन पर टैप करें।

8) जिस भी व्यक्ति को मैसेज भेजना चाहते हैं उनका नाम या नंबर को चुने और नेक्स्ट पर टैप करें।

9) डिटेल्स चेक करने के बाद डन पर टैप करें।

