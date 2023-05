Best Flagship Phones: बाजार में उपलब्ध सबसे पावरफुल स्मार्टफोन, Vivo, Samsung, Xiaomi, OnePlus के टॉप-ऑप्शन

Samsung, Vivo, Oneplus, iQOO Flagship Phones: सैमसंग, वीवो, वनप्लस, आईक्यू के फ्लैगशिप फोन में दमदार फीचर्स मिलते हैं। जानें इनके बारे में…

वीवो, सैमसंग, वनप्लस के टॉप-स्मार्टफोन

स्मार्टफोन अब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। कॉल, मैसेज के अलावा बिल पे करने, इंटरनेट बैंकिंग, टिकट बुक करने जैसे तमाम काम हम अपने फोन के जरिए कुछ क्लिक से कर सकते हैं। बाजार में आजकल कंपनियां हर प्राइस सेंगमेंट में डिवाइस लॉन्च कर रही हैं। Samsung, Vivo, OnePlus, iQOO जैसी कंपनियां शानदार डिस्प्ले, बेहतरीन फीचर्स, पावरफुल कैमरे और दमदार परफॉर्मेंस वाले फोन प्रीमियम सेगमेंट में पेश कर रही हैं। जानिए फिलहाल मार्केट में उपलब्ध टॉप-फ्लैगशिप ब्रैंडेड डिवाइस के फीचर्स व कीमत के बारे में… vivo X90 Pro नए वीवो एक्स90 प्रो कंपनी का फ्लैगशिप फोन है जिसे ‘Xtreme Imaging’ टैगलाइन के साथ लॉन्च किया गया है। हैंडसेट में दिया गया कैमरा vivo-ZEISS ने को-डिवेलप किया है। यह देश का पहला फोन है जो मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9200 चिपसेट के साथ आता है। फोन में 4870mAh की बैटरी दी गई है जो 50W वायरलेस फ्लैशचार्ज सपोर्ट के साथ आता है। वीवो एक्स90 प्रो स्मार्टफोन को वीगन लेदर फिनिश के साथ पेश किया गया है जो स्टेन-रेजिस्टेंट, ड्यूरेबल और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। Vivo X90 Pro के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को लीजेंडरी ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। फोन की कीमत 84,999 रुपये है। यह फोन फ्लिपकार्ट, वीवो इंडिया-ई-स्टोर और दूसरे पार्टनर रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। Also Read ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ लॉन्च हुई Ambrane Crest Pro स्मार्टवॉच, दाम सिर्फ 2499 रुपये vivo X90 वीवो एक्स90 कंपनी की एक्स90 सीरीज का बेस वेरियंट है। फोन में 50 मेगापिक्सल VCS True Colr प्राइमरी सेंसर है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरे भी दिए गए हैं। वीवो एक्स90 स्मार्टफोन में ड्यूल फ्लैशिप चिपसेट है। मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9200 प्रोसेसर वाला यह देश का पहल फोन है जिसे Pro Imaging V2 चिप के साथ लॉन्च किया गया था। स्मार्टफोन में फ्लोराइट AG ग्लास बैक पैनल दिया गया है। डिवाइस को पावर देने के लिए 4810mAh की बैटरी दी गई है। Also Read 32MP सेल्फी कैमरे वाले Moto Edge 40 की आज पहली सेल, जानें क्या है ऑफर Vivo X90 के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 59,999 रुपये है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 63,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन को ब्रीज़ ब्लू और एस्टेरॉयड ब्लैक कलर में उपलब्ध कराया गया है। यह फोन फ्लिपकार्ट, वीवो इंडिया के ई-स्टोर व सभी पार्टनर रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। Samsung Galaxy S23 Ultra सैमसंग गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 6.8 इंच Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है। डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में दी गई स्क्रीन 1 से 120 हर्ट्ज़ तक डायनमिक रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। डिस्प्ले का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। फोन में 200 मेगापिक्सल प्राइमरी वाइड कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो लेंस और एक 10 मेगापिक्सल सेकंडरी टेलिफोटो सेंसर दिए गए हैं। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। सैमसंग ने फोन में S Pen स्टायलस सपोर्ट भी दिया है। 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट वाले गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा स्मार्टफोन को 1,24,999 रुपये में लिया जा सकता है। वहीं 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1,34,999 रुपये है। 12 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट को 1,54,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फोन सैमसंग ई-स्टोर, ऐमजॉन और चुनिंदा रिटेल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। Xiaomi 13 Pro शाओमी 13 प्रो में 6.73 इंच 2K E6 LTPO 3.0 OLED डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। फोन ऐंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड MIUI 14 के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 4820mAh की बैटरी दी गई है जो 50W वायरलेस और 120W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी 1-इंच सोनी IMX989 सेंसर दिया गया है। डिवाइस में 50 मेगापिक्सल वाइड-ऐंगल लेंस और एक Leica 75mm फ्लोटिंग टेलिफोटो लेंस दिए गए हैं। हैंडसेट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। शाओमी का यह फोन 12 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज में आता है। स्मार्टफोन की कीमत 79,999 रुपये है। फोन को सेरेमिक व्हाइट और सेरेमिक ब्लैक कलर के साथ लॉन्च किया गया है। फोन को ऐमजॉन, मी इंडिया, मी होम, रिटेल पार्टनर और मी स्टूडियो के साथ खरीदा जा सकता है। OnePlus 11 5G वनप्लस 11 5जी स्मार्टफोन देखने में स्टायलिश है और यह मल्टी-टास्किंग के लिए पर्फेक्ट ऑप्शन है। OnePlus 11 5G स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है जिसे Hasselblad के साथ साझेदारी में बनाया गया है। फोन में 6.7 इंच सैमसंग LTPO 3.0 AMOLED डिस्प्ले दी गई है। फोन में ऑक्टा-कोर 4nm स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी मिलती है जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह हैंडसेट OxygenOS 13 के साथ आता है जो सिंपल और आसान यूजर इंटरफेस है। 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले वनप्लस 11 5G को 56,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। वहीं 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 61,999 रुपये है। यह डिवाइस एटर्नल ग्रीन और टाइटन ब्लैक कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध है। फोन को वनप्लस के आधिकारिक ऑफलाइन आउटलेट और ऐमजॉन इंडिया से लिया जा सकता है। vivo V27 Pro प्रीमियम वीवो वी27 प्रो स्मार्टफोन कंपनी की V-Series का पॉप्युलर हैंडसेट है। इस अल्ट्रा-सिम डिवाइस में 3D कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है जो Fluorite AG Glass बैक पैनल के साथ आती है। यानी फोन का बैक पैनल कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी ऑफर करती है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766V प्राइमरी रियर कस्टम सेंसर दिया गया है। फोन में ऑरा लाइट टेक्नोलॉजी दी गई है जिसके जरिए अंधेरे में भी बेहतर पोर्ट्रेट और पिक्चर कैद की जा सकती है। वीवो वी27 में लेटेस्ट मीडियाटेक 8200 प्रोसेसर दिया गया है। vivo V27 Pro स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 37,999 रुपये है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 39,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 42,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। यह फोन मैजिक ब्लू और नोबेल ब्लैक कलर में आता है। हैंडसेट को फ्लिपकार्ट, वीवो इंडिया के ई-स्टोर और सभी पार्टनर रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। iQOO 11 आईक्यू 11 स्मार्टफोन को लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मोबाइल प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। iQOO 11 में 6.78 इंच क्वाड एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है। फोन में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज 8 जीबी रैम व 255 जीबी स्टोरेज के अलावा 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज, 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज और 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। यह हैंडसेट ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Funtouch OS 13 के साथ आता है। हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 13 मेगापिक्सल सेकंडरी व 8 मेगापिक्सल के तीन सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। iQOO 11 के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 54,999 रुपये में लॉन्च किया गया है।

