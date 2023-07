Samsung Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 का पहला टीजर आया, 26 जुलाई को उठेगा नए फोल्डेबल फोन से पर्दा

Samsung Galaxy Z Flip, Z Fold 5 Smartphone: गैलेक्सी जेड फ्लिप और जेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन पहले की तुलना में वजन में हल्के और स्लिम डिजाइन के साथ आएंगे।

सैमसंद गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 और फोल्ड 5 स्मार्टफोन में बेहतर फीचर्स मिलेंगे

