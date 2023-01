10000 रुपये से कम में मिल रहे टॉप-4 सैमसंग स्मार्टफोन, 5000mAh बैटरी जैसे दमदार फीचर्स

Samsung Budget Phones: Samsung galaxy M04, Galaxy F04, Galaxy A04e और Galaxy A03s स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानें इन फोन में क्या-कुछ खास है…

Samsung Galaxy M04 कंपनी का लेटेस्ट फोन है और इसमें ड्यूल-रियर कैमरा सेटअप है।

Samsung Phones under 10000 Rupees: सैमसंग एक ऐसी स्मार्टफोन कंपनी है जो दुनिया में अपने फ्लैगशिप, मिड-रेंज, बजट और एंट्री-लेवल स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा पॉप्युलर है। दक्षिण कोरियाई कंपनी Samsung को स्मार्टफोन्स में लगातार नए फीचर्स देने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सैमसंग ट्रेंड सेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक ब्रैंड है। हम आपको बता रहे हैं भारतीय बाजार में मौजूद सबसे सस्ते सैमसंग स्मार्टफोन (Cheapest Samsung Smartphones) के बारे में सबकुछ… Samsung Galaxy M04: 8,499 रुपये सैमसंग गैलेक्सी एम04 स्मार्टफोन को ऐमजॉन पर 8,499 रुपये में लिस्ट किया गया है और देश में यह कंपनी का लेटेस्ट हैंडसेट है। गैलेक्सी एम सीरीज के इस फोन में पावरफुल मीडियाटेक हीलियो P35 ऑक्टा-कोर चिपसेट दिया गया है जो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर चलता है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड OneUI Core 4.1 के साथ आता है। स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल व 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर मौजूद हैं। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। हैंडसेट में 6.5इंच एलसीडी एचडी+ रेजॉलूशन वाली स्क्रीन दी गई है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सैमसंग के इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है। इस हैंडसेट में 4 जीबी रैम दी गई है। इसके अलावा स्टोरेज का इस्तेमाल करके 4 जीबी तक वर्चुअल रैम सपोर्ट भी मिलता है। इसका मतलब है कि यूजर्स को फोन में 8 जीबी तक रैम सपोर्ट मिलेगा। Samsung Galaxy F04: 8,499 रुपये सैमसंग गैलेक्सी एफ04 में 1.8 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 6.5 इंच एचडी+ PLS LCD स्क्रीन दी गई है। सैमसंग के इस हैंडसेट में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 13 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर और अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर मिलते हैं। स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। फोन में 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन ड्यूल-सिम सपोर्ट करता है। Also Read व्हाट्सऐप स्टोरेज हो गई है फुल तो ऐसे करें चुटकियों में खाली, जानें तरीका फोन में 4G VoLTE सपोर्ट, यूएसबी टाइप-सी, जीपीएस, ब्लूटूथ, ग्लोनास, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और वाई-फाई जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इस हैंडसेट में एक्सीलेरोमीटर, लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिए गए हैं। सैमसंग के इस फोन का वज़न करीब 188 ग्राम है। सैमसंग ने हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी दी है। Also Read एयरटेल ने लॉन्च किए दो किफायती प्लान, मिल रहा 60GB तक डेटा, अनलिमिटेड कॉल Samsung Galaxy A04e: 9,999 रुपये सैमसंग गैलेक्सी ए04ई को 9,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इस फोन में 6.5 इंच एचडी+ PLS LCD स्क्रीन दी गई है। स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल व 2 मेगापिक्सल के दो रियर सेंसर दिए गए हैं। हैंडसेट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मौजूद है। गैलेक्सी ए04ई में 3 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कर्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 4G, 3G सपोर्ट के अलावा, यूएसबी टाइप-सी, 3.5 एमएम ऑडियो जैक, जीपीएस, ग्लोनास, ब्लूटूथ और वाई-फाई जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हैंडसेट ऐंड्रॉयड ओएस के साथ आता है। सैमसंग के इस फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर और एक्सीलेरोमीटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। Samsung Galaxy A03s: 9,999 रुपये सैमसंग गैलेक्सी ए03एस में 6.5 इंच एचडी+ PLS TFT LCD डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। हैंडसेट ड्यूल सिम सपोर्ट करता है। सैमसंग का यह स्मार्टफोन 4G, यूएसबी टाइप-सी, जीपीएस, ग्लोनास, ब्लूटूथ और वाई-फाई जैसे फीचर्स के साथ आता है। हैंडसेट में एक्सीलेरोमीटर, फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलते हैं। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी मिलती है।

